Tempête du Sahara : toute la France concernée, risque pour les véhicules... A quoi faut-il s'attendre à partir de jeudi ?

Selon les prévisionnistes, un nuage de sable provenant du Sahara devrait venir ternir le ciel français cette semaine sur une grande partie de l'Hexagone, avec un pic attendu ce jeudi. Voici à quoi il faut s'attendre.

Un ciel orangé pour terminer cette première semaine de mars. Après un début d'année 2026 marqué par une météo particulièrement capricieuse, avec un record de quarante jours de pluie consécutifs sur l'Hexagone, la France connaît une accalmie depuis une semaine, avec du soleil et des températures supérieures aux normales de saison.

Pour cette première semaine du mois de mars, la tendance devrait rester à l'ensoleillement mais un autre type de perturbation devrait venir ternir le ciel français : une tempête de sable du Sahara. Ce phénomène, qui n'est pas nouveau, devrait faire son apparition sur une grande partie de l'Hexagone à partir de ce mardi, avec un pic attendu le jeudi 5 mars.

Les premières remontées de poussières désertiques devraient être observées ce mardi depuis les Pyrénées, avant de se propager sur une grande majorité du pays ce jeudi : «Se mêlant aux nuages, les poussières désertiques remontent jusqu’au nord du pays, en concentration suffisante pour ternir le ciel. Le nord de la Seine et le Grand-Est restent encore relativement épargnées des concentrations les plus élevées», prévoit Météo-France.

des pluies chargées de sable près de la Méditerranée

«Dans le désert, des vents puissants soulèvent des particules très fines qui s’élèvent dans l’atmosphère. Une fois en altitude, elles sont prises en charge par les courants et remontent vers l’Europe. Dès mardi, la France sera touchée par ce panache venu d’Afrique du Nord. L’épisode devrait se maintenir au moins jusqu’à vendredi, avec un pic attendu ce jeudi», a notamment expliqué Gilles Matricon, météorologue pour La Chaîne Météo.

Un épisode qui pourrait notamment être particulièrement visible dans le Languedoc-Roussillon : «Près de la Méditerranée, les pluies attendues pourraient être chargées en sable. Des dépôts ocre sont possibles, notamment en Languedoc-Roussillon, sur les voitures, les terrasses ou les vitres», a notamment ajouté le météorologue.

Ce phénomène a des conséquences sur la qualité de l'air, entre autres : «Ces poussières présentes dans l’air s’ajoutent aux autres particules polluantes et contribuent à dégrader la qualité de l’air», explique Météo-France.

Le sable du Sahara devrait ensuite se déposer sur vos voitures, apparaissant sous la forme d’une poussière jaune et épaisse. Si tel est le cas, avant de laver votre voiture, prenez connaissance de l'erreur à ne surtout pas faire pour éviter de rayer votre véhicule. Retrouvez notre article ici.