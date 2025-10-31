Sahara occidental : Rabat salue un «changement historique» après le vote de l’ONU

Le roi Mohammed VI a salué un «changement historique» après le vote du Conseil de sécurité de l’ONU en faveur du plan marocain d’autonomie au Sahara occidental, soutenu par Washington. Rabat y voit une reconnaissance internationale de la « marocanité» du territoire disputé.

Le roi du Maroc a qualifié vendredi de «changement historique» un vote au conseil de sécurité de l'ONU apportant son soutien au plan marocain d'autonomie au Sahara occidental, théâtre depuis des décennies d'un conflit entre Rabat et les indépendantistes sahraouis du Polisario, soutenus par Alger.

«Nous ouvrons un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara, destiné à clore définitivement ce dossier», a affirmé Mohammed VI dans un discours.

Le Maroc procèdera «à l'actualisation et à la formulation détaillée» du plan d'autonomie pour le soumettre «ultérieurement» aux Nations Unies «en tant que solution réaliste et applicable» qui «devra constituer la seule base de négociation», a ajouté le monarque.

La question du Sahara occidental, ancienne colonie espagnole, oppose depuis 50 ans le Maroc aux indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenus par Alger.

Rabat, qui contrôle une grande partie de ce territoire, propose un plan d'autonomie sous sa souveraineté. Le Polisario réclame un référendum d'autodétermination sous l'égide de l'ONU, prévu lors de la signature en 1991 d'un cessez-le-feu, mais jamais concrétisé.

une solution considérée comme «la plus réalisable»

Jusque-là, l'ONU appelait les parties au conflit à reprendre les négociations «sans conditions préalables» pour parvenir à une «solution politique». Mais vendredi, à l'initiative des États-Unis, le Conseil de sécurité de l'ONU a voté une résolution appuyant le plan marocain présenté comme la solution «la plus réalisable» pour le territoire disputé.

Le monarque a d'ailleurs réservé «une mention spéciale» aux États-Unis et son président Donald Trump, «dont les efforts ont permis d'ouvrir la voie à un règlement définitif de ce conflit».

La décision du Conseil de sécurité de l'ONU «est le couronnement d'une action diplomatique royale sur plusieurs années (...) validée au niveau de l'instance onusienne la plus importante», a commenté auprès de l'AFP une source diplomatique marocaine.

Dans son discours retransmis à la télévision, Mohammed VI a invité le président algérien Abdelmadjid Tebboune «à un dialogue fraternel sincère entre le Maroc et l'Algérie afin que, nos différends dépassés, nous jetions les bases de relations nouvelles fondées sur la confiance, la fraternité et le bon voisinage».