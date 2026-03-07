Démographie : voici les 10 régions les plus peuplées en France en 2026

Le nombre d'habitants varie fortement selon les régions de France. Entre territoires très urbanisés et zones plus rurales, les écarts sont parfois considérables.

L'Île-de-France en tête. La population française est loin d'être répartie de manière homogène sur l'ensemble du territoire. Selon les chiffres du dernier recensement réalisé en janvier 2023 utilisés par l'INSEE, la France n'a pas subi de grands changements démographiques. L'Île-de-France reste la région la plus habitée de France suivie par la région Auvergne-Rhône-Alpes et la Nouvelle-Aquitaine.

un français sur cinq en île-de-france

Comme lors du dernier recensement, l'Île-de-France est évidemment la plus grande région en termes de densité avec pas moins de 12.463.067 habitants recensés. Son attractivité économique mais aussi sa centralisation historique des fonctions politiques, administratives et culturelles galvanisent les jeunes actifs. Près d'un Français sur cinq vit dans la région.

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La région Auvergne-Rhône-Alpes s'ancre en deuxième place avec plus de huit millions d'habitants. S'imposant par sa taille, la région du centre propose également une large attractivité résidentielle, mais aussi professionnelle. Le podium se conclut avec la Nouvelle-Aquitaine. Plus grande région de France en termes de superficie, plus de 6,15 millions de Français ont déposé leurs bagages dans le Sud-Ouest.

L'Occitanie recense plus de 6,1 millions d'habitants légèrement au-dessus des Hauts-de-France qui accueillent 5,9 millions de Français. À la sixième position se trouve la région du Grand Est avec quelque 5,5 millions de personnes. Et enfin, la Provence-Alpes-Côte d'Azur comptabilise 5,2 millions de Sudistes.

Puis, la Bretagne et la Normandie terminent le top 10 des régions les plus denses avec 3,4 et 3,3 millions d'habitants chacune.

Les îles françaises moins peuplées

De par leur situation géographique, économique et sociale, les îles françaises n'ont pas accès aux dynamiques démographiques qu'offre la métropole. Cependant, La Réunion compte plus de 889.000 habitants et fait d'elle l'île la plus peuplée du territoire tricolore. La Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Corse comptent moins de 400.000 Français en leur sein.