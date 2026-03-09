Essonne : un homme de 24 ans mortellement poignardé près d'un point de deal à Massy

Un individu cagoulé a mortellement poignardé un homme de 24 ans à Massy (Essonne) ce dimanche soir. Les faits se sont déroulés à proximité d'un point de deal.

Une nouvelle victime du narcotrafic ? Un homme de 24 ans a été poignardé à mort dimanche soir à Massy (Essonne), en banlieue parisienne, à proximité d'un point de deal.

«Un individu cagoulé lui a porté plusieurs coups de couteau avant de prendre la fuite», a indiqué le parquet d'Evry, qui précise qu'une enquête pour homicide est ouverte et confiée à la police judiciaire (PJ) de Versailles.

aucun suspect interpellé

Aucun suspect n'a pour l'heure été interpellé, ajoute cette même source. Selon une source policière, plusieurs patrouilles de police, appuyées par la brigade anticriminalité (BAC), se sont rendues vers 22h30 dans le hall d'un immeuble après avoir été alertées de la présence d'une personne blessée.

Les sapeurs-pompiers et le Samu, ainsi qu'une vingtaine de jeunes, étaient déjà sur place. Plusieurs membres de la famille de la victime se trouvaient également sur les lieux. L'homme était conscient au moment de sa prise en charge mais présentait plusieurs plaies ouvertes aux jambes et une au flanc gauche.

Malgré un massage cardiaque, son état s'est rapidement dégradé et sa mort a été constatée moins d'une heure plus tard. Trois hommes résidant à proximité de la scène du crime ont été entendus comme témoins.

Ces dernières années, le fléau du narcotrafic a pris une place inquiétante en France. «Plus aucun territoire» n'y échappe, selon Bernard Petit, ancien patron de la PJ, qui s'est confié exclusivement à CNEWS sur le sujet.