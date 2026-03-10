Orages : voici les 39 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Météo-France a placé 39 départements en vigilance jaune pour des risques d’orages pour la journée de ce mardi 10 mars.

Le ciel va gronder dans l'est de la France ainsi que sur l’île de Beauté. Face aux risques d’orages prévus pour ce mardi 10 mars, les prévisionnistes de Météo-France ont placé 39 départements en alerte jaune.

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Les départements concernés par cette vigilance jaune sont : le Var, les Alpes-Maritimes, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, l'Ain, l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Aube, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, le Gard, la Gironde, l'Isère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Nord, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Rhône, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, le Vaucluse, les Vosges, et l'Yonne.

Dès 9h du matin, la vigilance devrait être levée avant de reprendre de 12h à 21h.

«En matinée, de fréquentes averses traînent sur le Languedoc, la moyenne vallée du Rhône et la PACA. Aux premières heures, elles sont encore localement marquées et orageuses sur la Côte d'Azur, parfois neigeuses dès 1000 m sur les Alpes du sud. De plus rares ondées circulent du centre-est jusqu'à la Bourgogne, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, les Hauts de France», indiquent les prévisionnistes de Météo-France.