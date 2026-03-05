Météo : voici les tendances de Météo-France pour mars, avril et mai dans toute la France

Après un début d'année 2026 placé sous le signe de la pluie, la France rentrera bientôt dans la période printanière. Météo-France a publié ses tendances pour les mois de mars, avril et mai.

De la chaleur et de la pluie pour le printemps des Français. Après un hiver où la douceur s'est couplée à une succession d'intempéries avec notamment un record de quarante jours de pluie consécutifs sur l'Hexagone, le printemps pourrait connaître une dynamique semblable, à en croire les tendances de Météo-France.

Dans son dernier bulletin de «tendances à trois mois», l'institut météorologique annonce «un trimestre plus humide que la normale sur la moitié nord» du pays. Au jeu des probabilités, Météo-France prédit 50% de chances d'un trimestre plus humide, 25% de chances d'un scénario conforme aux normales de saison et 25 derniers pourcents du temps, un scénario plus sec. Concernant, la partie sud du pays, aucun scénario n'est privilégié à ce stade.

@Météo-France

Un printemps probablement chaud

Au rayon des températures, là encore Météo-France prédit une tendance plus haute que les normales de saison, cette fois sur tout le pays : «Pour les températures, le scénario le plus probable est celui d’un trimestre plus chaud que la normale, principalement dû à la tendance du changement climatique sur l’Europe», a expliqué l'institut dans son bulletin. «Toutefois, des épisodes ponctuellement plus frais que la normale peuvent survenir au cours du trimestre».

Cette fois-ci, Météo-France prédit des températures plus chaudes que les normales de saison à 50% du temps. Toujours selon les prévisionnistes, il y a 30% de chances que les températures soient conformes aux normales de saison. Enfin, les 20 derniers pourcents pour le scénario de températures plus fraîches.

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Vous l'aurez compris, les tendances ne sont pas des prévisions : «Ce bulletin ne permet pas de prévoir le détail des conditions météorologiques des prochains mois jour par jour ou même semaine par semaine. Il s’efforce seulement de déterminer les tendances attendues en moyenne sur le trimestre», a détaillé Méteo-France.

«La température peut être considérée globalement sur la saison mais un événement particulier, durant entre quelques jours et quelques semaines, ne peut être anticipé que quelques jours à l’avance, par la prévision météorologique classique», a conclu l'institut.

Ainsi, vous devrez rester attentif aux prévisions météorologiques actualisées tous les jours par Météo-France. Pour rappel, vous retrouvez les principales alertes météorologiques mises en place ici.