Yvelines : le château de Plaisir bientôt entièrement rénové grâce notamment à l'insertion des jeunes

Dans un communiqué relayé mardi, la Fondation TotalEnergies et la Fondation du patrimoine ont confirmé une levée de fonds conjointe de 302.000 euros pour financer la rénovation d’une partie du château de Plaisir (Yvelines) au profit de la préservation du patrimoine et de l’insertion des jeunes.

Une somme conséquente pour un chantier pharaonique. La Fondation TotalEnergies et la Fondation du patrimoine ont annoncé mardi l’ajout d’une levée de fonds de 302.000 euros au chantier de rénovation d’une partie du château de Plaisir (Yvelines).

Cette restauration, intégrée au programme commun des deux fondations pour des chantiers favorisant l’insertion des jeunes, a pour ambition d’associer la «préservation du patrimoine et un parcours d’insertion pour des jeunes demandeurs d’emploi ou sans qualification».

©<span style="font-family:Arial, sans-serif, serif, EmojiFont;" data-olk-copy-source="MessageBody">Lionel Antoni</span>

Dans le détail, une dotation de 155.000 euros est prévue pour la rénovation du colombier datant du XVIIᵉ siècle, préalablement sélectionné par le Loto du patrimoine. Une enveloppe de 147.000 euros, récoltée via du mécénat et des collectes de dons, est consacrée à la rénovation du château situé dans un parc de 50 hectares.

Une vingtaine de jeunes mobilisés et près de 6.200 heures d’insertion

La dimension sociale du projet s’appuie sur un chantier d’insertion coordonné par Activit’Y. Plus d’une vingtaine de jeunes sont déjà mobilisés, avec 1.766 heures d’insertion réalisées et 6.194 heures prévues au total.



Les travaux se concentrent sur la charpente, la couverture, puis les façades et menuiseries du château. Des aménagements complémentaires sont prévus pour améliorer les conditions d’accueil du conservatoire de musique, fréquenté chaque année par plus de 630 élèves.



Depuis 2006, le partenariat entre la Fondation du patrimoine et la Fondation TotalEnergies a permis d’accompagner plus de 330 chantiers de restauration dans toute la France.

Des travaux colossaux entamés à l’automne 2024

Afin de redonner du lustre à ce château classé monument historique en 1946, des travaux pharaoniques de restauration ont débuté à l’automne 2024 pour un coût total qui devrait dépasser les 10 millions d’euros.

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Un changement complet de la charpente et de la structure a d’abord été entrepris, avant que les efforts se concentrent sur les façades et l’intérieur du château, puis sur la toiture du colombier du château.

«Ce projet incarne pleinement nos engagements : un chantier patrimonial, au service des habitants et tremplin vers l'emploi. Au‑delà de la préservation d’un patrimoine emblématique des Yvelines, l'objectif est d'en faire un lieu de vie culturelle, ancré dans son territoire», s'est d'ailleurs réjoui Laurent Tricot, directeur régional de TotalEnergies.

Ce chantier, dont la date de livraison était prévue en 2026, pourrait finalement être terminé en début d’année prochaine.