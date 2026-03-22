Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Municipales 2026 : Benoît Payan l'emporte largement à Marseille

Benoît Payan avait refusé toute fusion avec la liste LFI de Sébastien Delogu. [Elodie CLEMENT / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Le maire sortant Benoît Payan (Union à gauche) a été réélu à Marseille, selon les premières estimations d’Opinionway pour CNEWS, Europe 1 et le JDD. Il aurait remporté 54% des voix au second tour.

Il partait avec une longueur d’avance, et Benoît Payan a été réélu pour un nouveau mandat à Marseille, ce dimanche 22 mars. A la tête d’une coalition de gauche, écologiste et citoyenne, le maire sortant aurait remporté 54% des voix, au second tour des élections municipales.

Il devancerait Franck Allisio, candidat du Rassemblement national (RN), de l'Union des droites (UDR) et Reconquête! (41%). Loin derrière, la candidate de la droite et du centre, Martine Vassal, n'aurait remporté que 5% des suffrages, d'après les résultats partiels.

La bataille était serrée dans la cité phocéenne, où Benoît Payan l'avait emporté d'une courte tête au premier tour (36,7%), devant Franck Allisio (35,02%) et Martine Vassal (12,4%).

Le candidat La France insoumise (LFI), Sébastien Delogu, était arrivé en quatrième position, à 11,94%, mais s'était heurté à Benoît Payan, qui refusait tout accord ou fusion. Il avait alors décidé de retirer sa liste face au risque de victoire du RN, donnant comme consigne de vote de «faire barrage au Rassemblement national».

Sur le même sujet Municipales 2026 : à quelle heure les résultats à Paris, Lyon et Marseille seront-ils connus ? Lire

Dans la foulée, Franck Allisio, voyant ses chances s'amenuiser, avait appelé au retrait de Martine Vassal. Le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, avait lui-même exhorté sur X son homologue des Républicains, Bruno Retailleau, à «prendre (ses) responsabilités en obtenant le retrait» de sa candidate. L'intéressée avait toutefois décidé de se maintenir.

Municipales 2026MarseillemairePolitique

À suivre aussi

Sénatoriales 2026 : les conseillers municipaux se réunissent dans toutes les communes ce vendredi pour élire les «grands électeurs»
Municipales 2026 : un bulletin taché de sang conduit à l'annulation du scrutin dans un village breton
Financement de campagne, voyages personnels, fausses factures... Un père élu d'opposition en conflit avec son fils maire d'une commune de l'Essonne

Ailleurs sur le web

Dernières actualités