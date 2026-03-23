Municipales 2026 : une maire élue au second tour après avoir fini quatrième du premier tour avec 14% des voix

Après avoir terminé quatrième du premier tour à Châtellerault (Vienne), la candidate divers droite Anne-Florence Bourat a remporté le second tour, ce dimanche 22 mars, avec 27,30% des voix. Elle devance la candidate RN, Hager Jacquemin.

Une folle remontée. Après n'avoir récolté que 14,53% des voix au premier tour, la nouvelle maire de Châtellerault, dans la Vienne, a pu compter sur une fusion de liste avec le candidat Modem pour changer la donne et l'emporter, avec 27,30% au second tour.

Elle a ainsi terminé en tête face à quatre autres listes, Hager Jacquemin (RN, 25,92%), Thomas Baudin (DVD, 20,98%), Manuel Costa Nobre (DVD, 16,08%) ainsi que Dominique Pasquet (PS/PC, 9,72%).

Une alliance DVD-Modem payante

Anne-Florence Bourat (divers droite), médecin scolaire âgée de 59 ans, a décidé à l'issue du premier tour de fusionner sa liste dans cette ville de 31.000 habitants, en s'alliant avec le candidat Modem arrivé cinquième (13,38%). Elle a profité de la division au second tour, avec un total de cinq listes en lice, pour en sortir gagnante.

Interrogée par France Bleu, la candidate a tenu à remercier ses électeurs, tout en justifiant sa stratégie couronnée de succès : «Cette union était la seule solution pour permettre à Châtellerault de conserver une dynamique dans une dimension républicaine. Maintenant, je suis respectueuse des électeurs, ils nous envoient tous un message, on est tenus de l'entendre. Je serai maire de tous les Châtelleraudais».

Le RN, qui n'a jamais été aussi proche de remporter la mairie de cette ville de Nouvelle-Aquitaine, était à moins de 200 voix du succès. Le parti a notamment payé une abstention plus importante au premier tour (50%) qu'au second (45%).