Canicule : Sébastien Lecornu présidera jeudi une réunion interministérielle

Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera jeudi une réunion interministérielle sur la canicule «pour faire le point sur la préparation des services de l’État» face à cet épisode de chaleur exceptionnel.

Un record de précocité sur une année. Le Premier ministre Sébastien Lecornu présidera jeudi une réunion interministérielle sur la canicule afin de «faire le point sur la préparation des services de l’État» face à cet épisode de chaleur exceptionnel, a annoncé son entourage lundi.

La réunion se tiendra à partir de 16h15. Sont conviés «les ministres en charge de l’Intérieur, de la Santé, de la Justice, de la Transition écologique, de l’Éducation nationale et des Collectivités locales, pour aborder les questions relatives entre autres à l’accueil du public, à l’état des nappes phréatiques, au risque de feux de forêts», a précisé Matignon.

un dispositif d'alerte activé tôt cette année

Un épisode caniculaire précoce va frapper la France à partir de mardi, et devrait durer jusqu'au prochain weekend, selon les prévisions de Météo-France. Huit départements de l'ouest de la France ont été placés en vigilance orange pour la canicule ce mardi.

C'est la première fois que ce dispositif d'alerte, qui analyse à la fois les conditions météorologiques et le risque sanitaire, est activé si tôt dans l'année.

Vingt départements seront eux placés en vigilance jaune, dans la moitié ouest du pays, Paris et la petite couronne, le Rhône et l'Isère. Ce premier niveau d'alerte, déjà inédit en mai, concernait 18 départements lundi.