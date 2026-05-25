Vendée : la députée Horizons Béatrice Bellamy est décédée à l’âge de 59 ans

La députée Horizons de Vendée Béatrice Bellamy est morte ce dimanche à l’âge de 59 ans des suites d’un cancer, a-t-on appris ce lundi. Plusieurs parlementaires ont tenu à lui rendre hommage.

Elle luttait contre la maladie depuis plusieurs semaines. Ce dimanche 24 mai, la députée de Vendée Béatrice Bellamy est morte à l’âge de 59 ans. Dans un communiqué rendu public ce lundi, ses collaborateurs ont indiqué que l’élue est décédée «entourée de ses proches».

Atteinte d’un cancer, Béatrice Bellamy a fait son entrée à l’Assemblée nationale en 2022. Pourtant, sa carrière politique a commencé bien plus tôt. Très engagée contre le cancer du sein, celle-ci avait œuvré à la création de «La Joséphine», grande course contre cette maladie, organisée tous les ans dans la ville de La Roche-sur-Yon.

En 2023, avec sa collègue écologiste Sabrina Sebaihi, elle avait également lancé la plate-forme «Balance ton sport», visant à recueillir les témoignages de victimes de violences dans le monde du sport.

Une série d’hommages

La mort de Béatrice Bellamy a provoqué l’émoi au sein de la classe politique. «Active députée de Vendée, elle était engagée avec courage notamment sur les enjeux de prévention pour la santé et par le sport», s’est remémoré l’ancien Premier ministre Michel Barnier, adressant ses condoléances à la famille de la députée.

C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai appris le décès de notre collègue Béatrice Bellamy.



Active députée de Vendée, elle était engagée avec courage notamment sur les enjeux de prévention pour la santé et par le sport.



Je partage de tout cœur la peine de sa famille, de son… pic.twitter.com/SEg4VAiRu7 — Michel Barnier (@MichelBarnier) May 25, 2026

«Elle m’avait accueilli avec une grande bienveillance à l’Assemblée nationale. Elle nous manque déjà», s’est ému son collègue Thomas Lam, élu dans les Hauts-de-Seine.

Tout juste elu depute, Beatrice m’avait accueilli une grande bienveillance a l’AN et dans le groupe Horizons.



Tres discrete sur sa maladie, elle se souciait avant tout des autres.



Elle nous manque deja.

Toutes mes pensees se tournent vers sa famille et ses proches. https://t.co/yQUpvKAUO0 — Thomas Lam (@thomaslam92) May 25, 2026

«Notre pays perd une députée courageuse, aussi bienveillante avec ses concitoyens qu’opiniâtre lorsqu’un combat politique valait la peine d’être mené. Béatrice était une femme engagée, dotée d’une capacité d’écoute et d’une générosité rares», a de son côté souligné Edouard Philippe, le président du parti Horizons.