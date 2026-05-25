Vendée : au moins sept personnes blessées dans l'explosion d'un immeuble

Au moins sept personnes ont été blessées dans l'explosion d'un immeuble à Vix, en Vendée, dont un gravement a-t-on appris du sous-préfet de La Roche-sur-Yon ce lundi.

Tout un quartier sous le choc. Le sous-préfet de La Roche-sur-Yon, Nicolas Regny, a indiqué, ce lundi 25 mai au matin, qu’une explosion a eu lieu dans un immeuble d’habitation situé à Vix, en Vendée, faisant au moins sept blessés, dont un gravement.

«Il semble, même si cela devra être confirmé par l'enquête, que cela soit une tentative de suicide au gaz qui est à l'origine de l'explosion de cet immeuble», a-t-il déclaré à l'AFP, ajoutant que la personne grièvement blessée serait celle «à l’origine de l’explosion».

Le bâtiment concerné, au coeur de cette commune d'environ 2.000 habitants, est une ancienne caserne de gendarmerie transformée en logements sociaux, «avec des grands murs assez hauts qui présentent des risques d'effondrement et donc les pompiers agissent avec la plus grande prudence», a encore précisé le sous-préfet.

Une soixantaine de pompiers étaient encore présents sur les lieux en milieu de matinée pour tenter de maîtriser l'incendie qui a suivi l'explosion.