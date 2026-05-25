Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Vendée : au moins sept personnes blessées dans l'explosion d'un immeuble

La piste d'une tentative de suicide par le gaz est avancée. [©AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au moins sept personnes ont été blessées dans l'explosion d'un immeuble à Vix, en Vendée, dont un gravement a-t-on appris du sous-préfet de La Roche-sur-Yon ce lundi. 

Tout un quartier sous le choc. Le sous-préfet de La Roche-sur-Yon, Nicolas Regny, a indiqué, ce lundi 25 mai au matin, qu’une explosion a eu lieu dans un immeuble d’habitation situé à Vix, en Vendée, faisant au moins sept blessés, dont un gravement. 

«Il semble, même si cela devra être confirmé par l'enquête, que cela soit une tentative de suicide au gaz qui est à l'origine de l'explosion de cet immeuble», a-t-il déclaré à l'AFP, ajoutant que la personne grièvement blessée serait celle «à l’origine de l’explosion». 

Le bâtiment concerné, au coeur de cette commune d'environ 2.000 habitants, est une ancienne caserne de gendarmerie transformée en logements sociaux, «avec des grands murs assez hauts qui présentent des risques d'effondrement et donc les pompiers agissent avec la plus grande prudence», a encore précisé le sous-préfet. 

Sur le même sujet Rixes entre jeunes femmes : 6.500 mineures mises en cause pour des violences physiques en 2025... L'ampleur du fléau inquiète Lire

Une soixantaine de pompiers étaient encore présents sur les lieux en milieu de matinée pour tenter de maîtriser l'incendie qui a suivi l'explosion. 

VendéeExplosionPompiers

À suivre aussi

Vendée : une mère et sa fille accusées d’avoir empoisonné un homme pendant des années comparaissent devant les assises
La doyenne des Français Marie-Rose Tessier est décédée à l’âge de 115 ans
Prêtre tué en Vendée en 2021 : l'incendiaire de la cathédrale de Nantes condamné à 30 ans de prison

Ailleurs sur le web

Dernières actualités