Orages : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Treize départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour des risques d'orages concernant la journée de ce mardi 26 mai.

Le ciel risque de gronder. Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 13 départements en vigilance jaune «orages» pour la journée de ce mardi 26 mai.

Sont concernés : l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, le Finistère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Manche, le Morbihan, le Puy-de-Dôme, et le Rhône.

Météo-France

Des averses orageuses

«Dans l'après-midi, quelques nuages se développent sur le Massif central, les Pyrénées et les Alpes du Sud. Ils peuvent apporter localement une averse voire de l'orage en Auvergne et sur les Alpes», précise Météo-France dans son bulletin.

Dans le même temps, 20 départements ont été placé en vigilance jaune canicule pour la même journée de ce mardi. Retrouvez toutes les alertes météo ici.