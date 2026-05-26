Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Orages : voici les 13 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Treize départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour des risques d'orages concernant la journée de ce mardi 26 mai. 

Le ciel risque de gronder. Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 13 départements en vigilance jaune «orages» pour la journée de ce mardi 26 mai. 

Sont concernés : l'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, les Côtes-d'Armor, la Creuse, le Finistère, le Jura, la Loire, la Haute-Loire, la Manche, le Morbihan, le Puy-de-Dôme, et le Rhône. 

Météo-France

Des averses orageuses

«Dans l'après-midi, quelques nuages se développent sur le Massif central, les Pyrénées et les Alpes du Sud. Ils peuvent apporter localement une averse voire de l'orage en Auvergne et sur les Alpes», précise Météo-France dans son bulletin. 

Sur le même sujet Météo : à partir de quand peut-on parler de canicule ? Lire

Dans le même temps, 20 départements ont été placé en vigilance jaune canicule pour la même journée de ce mardi. Retrouvez toutes les alertes météo ici.

vigilance météooragesMétéo-France

À suivre aussi

Canicule : voici les 20 départements placés en vigilance jaune ce mardi
Canicule : voici les 8 départements placés en vigilance orange ce mardi
Canicule : voici les 18 départements placés en vigilance jaune ce mardi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités