Orages : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce mercredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 5 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages concernant la journée de mercredi 27 mai.

Qui dit chaleurs extrêmes, dit orages. Alors que la France est touchée par une importante vague de chaleur, la tendance ne va pas s'inverser dans les prochains jours. Des températures extrêmes pour la période qui ont des répercussions. Ainsi, Météo-France a placé 5 départements en vigilance jaune pour des risques d'orages ce mercredi 27 mai.

Sont concernés : les Alpes-Maritimes, le Calvados, la Manche, la Mayenne et l'Orne.

Météo-France

La vigilance jaune sera mise en place aux alentours de 14h et devrait être levée dans la soirée, sur les coups de 22h.

Pour faire face à la chaleur qui s'abat sur la France, Météo-France a également placé 13 départements en vigilance orange «canicule», également ce mercredi 27 mai.