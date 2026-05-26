Pic de pollution : voici les mesures de restriction de circulation prises ce mercredi en Île-de-France

En plus d'un épisode de fortes chaleurs, l'Île-de-France est également touché par un important pic de pollution, obligeant les autorités à prendre des mesures qui seront mises en place dès ce mercredi 27 mai.

Les autorités agissent. Alors que comme une grande partie de la France, l'Île-de-France est touchée ces derniers jours par un épisode de fortes chaleurs, un pic de pollution a également été constaté. Pour endiguer ce problème, les autorités ont été contraintes de prendre des mesures de restriction pour la journée du mercredi 27 mai.

«L'Île-de-France connaît actuellement un épisode de pollution persistant à l'ozone. Afin de réduire les émissions de polluants dans l'atmosphère, Patrice Faure, préfet de Police, préfet de la Zone de défense et de sécurité de Paris, déclenche le dispositif d'alerte et prend des mesures de restriction de la circulation», a notamment communiqué la préfecture de Police.

Les mesures suivantes seront ainsi mises en place ce mercredi 27 mai entre 5h30 et 23h59 :

Réduction de la vitesse maximale autorisée : à 110 km/h sur les portions d'autoroutes normalement limitées à 130 km/h, à 90 km/h sur les portions normalement limitées à 110 km/h et enfin à 70 km/h sur les portions normalement limitées à 90 et 80 km/h.

Report des travaux d'entretien ou de nettoyage émetteurs de composés organiques volatils dans les espaces verts, jardins publics et lieux privés.

Dans le secteur industriel, certaines installations classées pour la protection de l'environnement font l'objet de prescriptions particulières dans leurs arrêtés d'autorisation en cas de déclenchement de la procédure d'alerte pollution

Les véhicules en transit dont le poids total autorisé en charge (PTAC) dépassé 3,5 tonnes sont également invités à contourner la région par la rocade francilienne. Dans son communiqué, la préfecture a annoncé que des contrôles destinés à s'assurer du respect de ces mesures seront mis en place.

En plus de ce pic de pollution, l'Île-de-France est également touchée par un épisode caniculaire en cette fin de mois de mai. Ainsi, plusieurs départements de la région ont été placés en vigilance jaune «canicule» ce mercredi 27 mai.