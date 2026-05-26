Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé 26 départements en vigilance jaune canicule pour la journée de mercredi 27 mai.

L'épisode caniculaire n'est pas prêt de s'arrêter. 26 départements de l’ouest de la France ont été placés en vigilance orange canicule par Météo-France pour ce mercredi 27 mai.

Météo-France

Dans le détail, les départements concernés sont : l'Aude, le Calvados, la Corrèze, la Dordogne, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, l'Hérault, l'Indre-et-Loire, l'Isère, les Landes, le Loir-et-Cher, le Lot, le Lot-et-Garonne, l'Orne, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône, la Sarthe, Paris, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, le Vaucluse, la Vienne, la Haute-Vienne, les Hauts-de-Seine, la Seine-St-Denis et le Val-de-Marne.

Selon les prévisions de Météo-France, la vigilance sera effective toute la journée. Le service de météorologie a décrit «un épisode de chaleur précoce et remarquable, concernant l'ouest du pays. Le thermomètre atteindra notamment les 37 °C à Bordeaux et Nantes ou encore 34 °C à Toulouse et Paris.

Hormis les 26 départements en vigilance jaune, 13 autres sont concernés mercredi par une alerte orange canicule.