Impôts 2026 : attention, la déclaration de revenus est à valider avant jeudi minuit dans ces 36 départements

Les Français sont appelés, depuis le 9 avril dernier, à remplir leur déclaration d’impôts en ligne. Et dans 36 départements, la date limite tombe ce jeudi 28 mai.

Ne surtout pas oublier. Depuis le 9 avril dernier, tous les contribuables sont invités à déclarer en ligne leurs revenus de 2025. Toutefois, les dates limites varient en fonction du département de résidence.

Et après les départements n° 01 à 19 la semaine dernière, c’est autour des contribuables résidant dans les départements numérotés de 20 à 54 de valider impérativement leur déclaration avant jeudi 28 mai à 23h59 au plus tard.

Cela concerne donc les habitants de la Corse-du-Sud, la Haute-Corse, la Côte-d’Or, les Côtes-d’Armor, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, l’Indre, l’Indre-et-Loire, l’Isère, le Jura, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, le Lot, le Lot-et-Garonne, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne et la Meurthe-et-Moselle.

Par conséquent, et jusqu’à la date butoir du jeudi 28 mai, les habitants peuvent rectifier leur déclaration de revenus, même une fois signée et validée. Pour rappel, une déclaration qui ne serait pas remplie dans les temps entraînera automatiquement une majoration de 10%, indique l’article 1730 du Code général des impôts.