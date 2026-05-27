Ouverture de bouches à incendie : que prévoit la loi ?

Les vidéos montrant des bandes de jeunes métamorphosant le bitume en rivière pour se rafraîchir se sont multipliées ces derniers jours, alors qu'une canicule précoce transforme depuis ce week-end la France en fournaise. Mais ces ouvertures sauvages de bouches à incendie sont-elles punies par la loi ?

Une douche froide prévue par la loi pour les amateurs du «street-pooling». Issu de l'association des termes anglais «street», signifiant rue, et «pool», traduction du mot piscine, ce phénomène désigne littéralement la transformation des rues en pataugeoire improvisée. Consistant à ouvrir de force des bouches à incendie afin de répandre de l’eau sur les trottoirs, ce délit a la cote lorsque le mercure atteint des sommets, et est passible d'une peine de prison.

Alors que les Français peinent à trouver de la fraîcheur sous un dôme de chaleur, dont les températures suffocantes sont prévues pour baisser progressivement à partir de samedi seulement, précise Météo-France, les vidéos où des adolescents se regroupent par dizaines autour de geysers pulvérisés depuis des bouches à incendie pullulent sur les réseaux sociaux.

«Jusqu'à cinq ans de prison»

«En cette période de fortes chaleurs, certains peuvent être tentés d’ouvrir les bouches à incendie pour se rafraîchir. Cette pratique, appelée ”street pooling”, est interdite et entrave les interventions des pompiers», a alerté ainsi la Police nationale sur son compte X. Les autorités ont ensuite poursuivi : «La loi prévoit une peine de cinq ans de prison et une amende allant jusqu’à 75.000 euros.»

Avec le retour du beau temps, petit rappel : la pratique du #StreetPooling est strictement interdite et punie par la loi.



Forcer l'ouverture d'une bouche à incendie nuit à la sécurité de tous et entrave les interventions des @PompiersParis ! pic.twitter.com/XpgThJmfoB — Préfecture de Police (@prefpolice) May 27, 2026

«Ce week-end, des individus ont même cru bon de jeter des projectiles sur des policiers qui faisaient respecter la réglementation en vigueur pour la sécurité de tous», a ajouté la préfecture de police dans un post publié sur Facebook, y joignant une vidéo d'illustration capturée à Massy (91).

«La fin ne justifie pas les moyens. Pour vous protéger efficacement de la chaleur, suivez les recommandations du Ministère de la Santé», ont conclu les autorités, espérant mettre fin à un fléau qui peut se révéler très dangereux en cas de sinistre.

Quels risques pour les habitants après l'ouverture d'une bouche à incendie ?

«Le street-pooling complique fortement le travail des pompiers en les empêchant d’intervenir rapidement et efficacement en cas de sinistre. Lorsqu’une bouche à incendie est ouverte, ce sont des milliers de litres d’eau qui sont déversés, entraînant une baisse de pression dans le réseau. Après qu’une borne ait été forcée, il devient alors compliqué d’utiliser ces bornes en cas d’intervention des pompiers pour éteindre un sinistre par le feu», a précisé le ministre de l'Intérieur dans un communiqué.

La chute de pression sur le réseau impacte également les usagers et peut amener des coupures d’eau potable, handicapant alors les habitants domiciliés près du lieu où une bouche à incendie a été ouverte.