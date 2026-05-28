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Orages : voici les 12 départements placés en vigilance jaune ce vendredi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après plusieurs jours de chaleur étouffante, la canicule fait désormais place à d’importantes dégradations. Douze départements ont été placés en vigilance jaune ce vendredi, avec un risque orageux attendu dans la nuit, puis dans l’après-midi. 

Le ciel va se déchirer dans ces départements. Météo-France a placé douze départements en vigilance jaune pour risque d’orages ce vendredi. Les services météorologiques appellent à la prudence face à une dégradation attendue dès la nuit prochaine et qui pourrait se poursuivre dans l’après-midi. 

Les départements concernés sont le Pas-de-Calais, le Nord, l’Isère, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse et la Corse-du-Sud. 

© Météo-France

Dans le sud-est, les fortes chaleurs accumulées ces derniers jours ont favorisé le développement de ces phénomènes instables. Les secteurs montagneux des Alpes et les zones proches de la Méditerranée pourraient être les plus exposés à des épisodes parfois intenses mais de courte durée.

Des pluies soutenues

Selon les prévisions, des cellules orageuses pourraient se former rapidement avec des pluies soutenues. Le risque sera particulièrement présent tôt dans la nuit avant une nouvelle intensification possible au cours de l’après-midi de vendredi. 

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Les autorités recommandent de limiter les déplacements lors des épisodes orageux, d’éviter les activités en extérieur et de rester attentif à l’évolution de la situation météorologique. Les habitants sont également invités à suivre régulièrement les bulletins de vigilance publiés par Météo-France.

 

Météovigilance météoorages

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