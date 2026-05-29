Arnaque à la prise de judo : attention à cette technique qui se répand pour voler vos bijoux

Baptisée «arnaque à la prise de judo», cette nouvelle méthode de vol discrète mais redoutablement efficace inquiète désormais les forces de l’ordre. Voici ce qu'il faut savoir.

Une accolade amicale, une démonstration sportive improvisée ou un geste présenté comme inoffensif. En quelques secondes seulement, des voleurs parviennent à arracher chaînes, colliers ou bracelets sans que la victime ne comprenne immédiatement ce qui vient de se passer. Nommée «arnaque à la prise de judo», cette méthode efficace inquiète les autorités.

Une technique basée sur le contact physique

Le mode opératoire est souvent le même. Le voleur engage la conversation avec sa cible, généralement une personne âgée ou isolée, puis propose soudainement une démonstration de judo ou un geste présenté comme ludique.

Profitant du contact physique et de l’effet de surprise, il passe un bras autour du cou de la victime, simule un mouvement de projection ou un croche-pied… avant d’arracher discrètement le collier ou la chaîne portée autour du cou.

L’affaire la plus récente relayée par la presse s’est déroulée à Saint-Étienne. Un homme de 86 ans a été abordé en pleine rue par un individu de 27 ans qui lui a proposé une démonstration de judo.

En quelques instants, le suspect lui aurait subtilisé sa chaîne en or avant de prendre la fuite. Le voleur a finalement été identifié grâce aux images de vidéosurveillance et condamné à huit mois de prison.

Des variantes qui se multiplient

Cette «prise de judo» s’inscrit dans une tendance plus large de vols dits «au contact». Depuis plusieurs mois, les gendarmes et policiers signalent une multiplication des «vols au câlin», où les malfaiteurs utilisent embrassades, accolades ou gestes amicaux pour détourner l’attention des victimes et voler bijoux ou objets de valeur.

Dans certains cas, les escrocs prétendent reconnaître la victime dans la rue. D’autres inventent un prétexte banal comme demander un renseignement, remercier chaleureusement quelqu’un ou même simuler une aide après un incident. Le but reste toujours le même : créer une proximité physique suffisante pour décrocher une chaîne ou subtiliser un bracelet sans violence apparente.

Les autorités observent que ces techniques ciblent particulièrement les seniors, souvent moins méfiants face à une approche présentée comme conviviale ou humoristique.

Pourquoi cette méthode fonctionne si bien ?

Contrairement à un vol à l’arraché classique, souvent brutal et immédiat, l’arnaque à la prise de judo repose sur la surprise psychologique. La victime n’identifie pas instantanément l’agression comme un vol. Certains découvrent même plusieurs minutes plus tard que leur bijou a disparu.

Cette stratégie permet également aux auteurs de limiter les cris, les poursuites ou les réactions violentes. Dans plusieurs affaires récentes, les suspects ont agi en pleine journée, dans des centres-villes fréquentés ou à proximité de commerces.

Les forces de l’ordre soulignent aussi que ces vols sont rapides, difficiles à anticiper et parfois commis par des équipes mobiles qui changent régulièrement de secteur géographique.

Comment se protéger ?

Face à cette recrudescence, les policiers recommandent plusieurs précautions simples :

rester méfiant face aux inconnus cherchant un contact physique inhabituel,

éviter d’exhiber bijoux ou chaînes de valeur dans la rue,

s’éloigner immédiatement si une personne tente de vous enlacer ou de vous immobiliser,

privilégier les lieux fréquentés et signaler tout comportement suspect.

En cas de tentative de vol, les autorités conseillent de prévenir rapidement la police et de noter le plus de détails possibles sur l’auteur : vêtements, accent, direction de fuite ou véhicule utilisé. Car derrière la banalité d’un geste amical peut désormais se cacher une technique de vol parfaitement rodée.