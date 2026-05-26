Canicule : que risque-t-on si on laisse son chien dans sa voiture sous des fortes chaleurs ?

Face à la hausse significative des températures, il est strictement interdit de laisser son chien enfermé dans sa voiture, sous peine de se voir infliger une lourde amende, voire le retrait de l’animal.

Une situation qui nécessite une réaction immédiate. Alors que les températures ont fortement augmenté ces derniers jours, plaçant certains départements en vigilance orange canicule, certains usagers peuvent être tentés de laisser leur animal dans leur voiture, le temps d’un achat.

Une décision dangereuse et illégale. Comme le rappelle le ministère de l’Intérieur, l’été la température dans l’habitacle d’une voiture peut atteindre et dépasser les 40 °C en moins de dix minutes. En cas de canicule, le mercure peut osciller autour des 60 ° en seulement quinze minutes. Une température qui peut être fatale pour l’animal enfermé.

Considéré comme un être sensible, il est interdit d’infliger des mauvais traitements à un animal domestique, sauvage, apprivoisé ou sauvage ou en captivité. De ce fait, toute personne qui inflige, volontairement, sans nécessité, publiquement ou non, des mauvais traitements à un animal, encourt également une amende de 750 euros. Le tribunal peut par ailleurs décider de retirer l’animal à son propriétaire.

Peut-on intervenir ?

Selon l’article 20 de la loi du 6 janvier 1999, il est possible de faire procéder à l’ouverture du véhicule stationné en plein soleil si un animal est enfermé et en danger.

Il est cependant nécessaire d’avertir les forces de l’ordre, afin qu’un policier ou un gendarme soit présent lors de l’ouverture du véhicule.