Impôts 2026 : voici quand sera mis à jour votre prélèvement à la source

La campagne de déclaration des revenus 2025 touche à sa fin. La prochaine étape concerne désormais l'actualisation du taux de prélèvement à la source. Voici les dates clés et ce qu'il faut savoir.

Le calendrier fiscal peut parfois être un casse-tête. Selon votre département, la campagne de déclaration 2026 sur les revenus 2025 s'est achevée les 21 mai et 28 mai pour certains départements ou s'achèvera le 4 juin pour d'autres. Une fois cette étape franchie, il faudra encore patienter quelques semaines avant de connaître le nouveau taux de prélèvement à la source. Il doit en effet entrer en vigueur le 1er septembre prochain.

Depuis 2019, l'impôt sur le revenu est directement retenu sur les salaires, pensions de retraite et allocations chômage. Ce système permet d'ajuster en permanence l'impôt aux revenus perçus tout au long de l'année.

Le montant de l'impôt dépend d'un taux qui est déterminé par l'administration fiscale à partir de votre déclaration. Il prend en compte vos revenus et votre situation familiale. Par contre, il n'intègre pas les réductions et les crédits d'impôt qui sont, eux, régularisés a posteriori.

Le nouveau taux sera ainsi calculé à partir des revenus perçus en 2025 et déclarés au printemps 2026. Il s'appliquera automatiquement sans aucune démarche de votre part.

Pourquoi la déclaration reste essentielle

Malgré le prélèvement à la source, la déclaration annuelle reste indispensable pour trois raisons. Premièrement, recalculer votre taux de prélèvement. Deuxièmement, régulariser votre situation fiscale. Et troisièmement, intégrer vos éventuels avantages fiscaux. En cas d'erreur ou d'oubli, pas de panique : vous pourrez corriger votre déclaration jusqu'au 25 juin.

Une fois votre déclaration traitée, les avis d'impôts seront envoyés entre le 24 juillet et le 28 août. Si vous avez trop payé, vous serez remboursé fin juillet ou début août. Au contraire, si vous devez encore de l'argent, la date limite de paiement sera fixée au 20 septembre avec des prélèvements à partir du 25 septembre. Si le montant dépasse les 300 euros, le paiement sera automatiquement étalé jusqu'en décembre 2026.

A noter qu'en cas de changement de situation (mariage, naissance, baisse de revenus...), vous pouvez demander une modulation de votre taux en cours d'année en vous connectant sur votre espace personnel du site impots.gouv.fr.