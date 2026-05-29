Présidentielle 2027 : les candidatures d'Edouard Philippe et de Gabriel Attal qualifieraient Jean-Luc Mélenchon pour le second tour, selon un sondage

A un an de la présidentielle de 2027, un sondage Toluna Harris Interactive, publié ce vendredi, indique que l'écart dans les intentions de vote entre Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe se resserre.

Jean-Luc Mélenchon, grand gagnant de la division du bloc central ? Selon un sondage Toluna Harris Interactive pour M6/RTL, Édouard Philippe ferait mieux que Gabriel Attal si les deux se lançaient dans la course à l’Élysée. Mais cette concurrence interne affaiblirait leur camp, au point de permettre au leader insoumis Jean-Luc Mélenchon de se hisser au second tour.

Dans le détail, si les deux anciens Premiers ministres d’Emmanuel Macron sont tous les deux en lice, Édouard Philippe atteindrait 13% des intentions de vote, contre seulement 9% pour Gabriel Attal.

Une répartition des voix qui profiterait directement à Jean-Luc Mélenchon, crédité de 14% à 15% selon les scénarios (hausse de 2 à 3 points en un mois), suffisant pour franchir le cap du premier tour.

Edouard Philippe en pole position

À l’inverse, si Gabriel Attal portait seul les couleurs du «socle commun», il recueillerait entre 14 et 15% des suffrages. Un score qui le placerait au coude-à-coude avec Jean-Luc Mélenchon, lui aussi mesuré autour de 15%, avec même la possibilité pour ce dernier de se qualifier pour le second tour selon certaines hypothèses.

En revanche, dans le cas où Édouard Philippe serait l’unique candidat de ce camp, le maire du Havre prendrait l’ascendant sur le chef de file de La France insoumise. Il serait alors crédité de 17 à 19% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon, estimé entre 14 et 15%.

Le RN, vainqueur au second tour

Quelles que soient les configurations testées, le Rassemblement national domine largement le premier tour. Ses candidats, Marine Le Pen ou Jordan Bardella, sont crédités de 31 et 34%, loin devant leurs concurrents.

Et l’avantage du parti à la flamme ne s’arrête pas là. Dans l’hypothèse d’un second tour organisé aujourd’hui, les électeurs offriraient une victoire confortable à un candidat RN. Marine Le Pen ou Jordan Bardella recueilleraient ainsi 68% des voix face à Jean-Luc Mélenchon, 57% face à Gabriel Attal et 54% face à Édouard Philippe.

Derrière ce trio de tête, Raphaël Glucksmann est mesuré entre 10 et 11% des intentions de vote, tandis que Bruno Retailleau oscille entre 8 et 11%. L’ensemble des autres candidats testés reste en dessous de la barre des 5%.