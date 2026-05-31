Drôme : un mort et un blessé grave après des tirs à Valence

A Valence (Drôme), deux hommes ont été la cible de tirs de balles ce samedi soir. L'un a été tué tandis que l'autre a été grièvement blessé.

Un drame encore flou. Ce samedi soir, vers 23h, des tirs de balles ont éclaté dans un quartier sensible de Valence, non loin d'un point de deal.

Deux individus ont été touchés. Un homme de 24 ans a succombé dans la nuit à ses blessures. Le second a été pris en charge dans un état grave, selon des sources policières et proches de l'enquête.

A ce stade, les circonstances précises restent inconnues. Une enquête a été ouverte afin d'identifier le ou les auteurs et de faire toute la lumière sur les faits.