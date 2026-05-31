«Paris est magique», «Champions d’Europe»... Plusieurs stations de métro renommées dans la capitale après la victoire du PSG

À la suite du sacre du PSG en Ligue des champions samedi soir, la RATP a renommé plusieurs stations de métro à la gloire des Parisiens.

Paris est magique, jusque dans le métro. Ce dimanche, la RATP a annoncé de nombreux changements de nom après la victoire du PSG contre Arsenal en final de Ligue des champions.

La station «Porte de Saint-Cloud», qui dessert notamment le Parc des Princes sur la ligne 9, est provisoirement rebaptisée «Paris est magique».

[Evènement] Ils l’ont fait 🏆

La #RATP célèbre la victoire du @PSG_Inside : Porte de Saint-Cloud sur la #ligne9 devient Paris est magique ✨#ChampionsLeaguepic.twitter.com/E8v044w6ie — Ligne 9 (@Ligne9_RATP) May 31, 2026

Sur la ligne 3, la station «Europe» a, quant à elle, été rebaptisée «Champions d'Europe», ornée de deux étoiles au-dessus de son nom.

[Evènement] Ici c’est Paris ! ⭐⭐

Pour célébrer la 2ème victoire du @PSG_Inside à la #ChampionsLeague, la station Europe sur la #ligne3 se transforme en Champions d’Europe 🏆#RATPpic.twitter.com/hNFqZK2Y5N — Ligne 3 (@Ligne3_RATP) May 31, 2026

La Régie autonome des transports parisiens continue de faire preuve d’inventivité : la station «Rue du Bac» devient «Rue du Back2Back», avec, une fois encore, deux étoiles présentes sur le panneau.

[Evènement] C’est le back-to-back du @PSG_Inside qui a remporté la #ChampionsLeague ⚽

La station Rue du Bac sur la #ligne12 devient la station Rue du Back2back 🏆#RATPpic.twitter.com/d16zSmj0hT — Ligne 12 (@Ligne12_RATP) May 31, 2026

La RATP n'est pas à son coup d'essai

L'an dernier, lors de la première victoire du PSG en finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan (5-0), la RATP avait déjà procédé à plusieurs changements symboliques.

Au lendemain de la victoire, la régie des transports avait également rebaptisé «Porte de Saint-Cloud» en «Ici, c'est Paris».

Quant à la station «Europe», elle avait déjà été renommée «Champions d'Europe».

De son côté, la station «Porte d'Auteuil», sur la ligne 10, était devenue «Virage Auteuil», en référence au célèbre groupe d'ultras parisiens.