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«Paris est magique», «Champions d’Europe»... Plusieurs stations de métro renommées dans la capitale après la victoire du PSG

La station «Porte de Saint-Cloud» devient «Paris est magique». [RATP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

À la suite du sacre du PSG en Ligue des champions samedi soir, la RATP a renommé plusieurs stations de métro à la gloire des Parisiens.

Paris est magique, jusque dans le métro. Ce dimanche, la RATP a annoncé de nombreux changements de nom après la victoire du PSG contre Arsenal en final de Ligue des champions.

La station «Porte de Saint-Cloud», qui dessert notamment le Parc des Princes sur la ligne 9, est provisoirement rebaptisée «Paris est magique». 

Sur la ligne 3, la station «Europe» a, quant à elle, été rebaptisée «Champions d'Europe», ornée de deux étoiles au-dessus de son nom.

La Régie autonome des transports parisiens continue de faire preuve d’inventivité : la station «Rue du Bac» devient «Rue du Back2Back», avec, une fois encore, deux étoiles présentes sur le panneau.

 

La RATP n'est pas à son coup d'essai

L'an dernier, lors de la première victoire du PSG en finale de la Ligue des champions face à l'Inter Milan (5-0), la RATP avait déjà procédé à plusieurs changements symboliques. 

Au lendemain de la victoire, la régie des transports avait également rebaptisé «Porte de Saint-Cloud» en «Ici, c'est Paris».

Quant à la station «Europe», elle avait déjà été renommée «Champions d'Europe».

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De son côté, la station «Porte d'Auteuil», sur la ligne 10, était devenue «Virage Auteuil», en référence au célèbre groupe d'ultras parisiens.

PSGLigue des ChampionsMétro

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