Laurent Nuñez a annoncé dimanche que 780 personnes avaient été interpellées en France lors des festivités consécutives à la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, en hausse de 32% par rapport à l'an dernier, lors d'un point de presse.

En 2025, après la première victoire du club parisien en Ligue des champions, 592 personnes avaient été interpellées, dont 491 à Paris. Le ministre de l'Intérieur a précisé que les 780 interpellations avaient donné lieu à "457 gardes à vue".

Soulignant un usage accru des mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre, Laurent Nuñez a précisé que "57 fonctionnaires de police et de gendarmerie avaient été blessés" la nuit dernière. Aucun ne l'a été grièvement "au sens médical", même si certaines blessures étaient "impressionnantes", a-t-il dit.

Le ministre a souligné qu'il y avait eu en France "219 participants blessés dont huit graves". Le parquet de Paris a annoncé peu après le décès d'un homme à la suite d'un accident de motocross sur le boulevard périphérique parisien et qu'une personne blessée à l'arme blanche dans la capitale était entre la vie et la mort.

Laurent Nuñez a relevé que "dans une quinzaine de villes", il y avait eu "des vols et des pillages de commerces". "Un à deux commerces dans chacune de ces villes" ont été pillés. Des débordements et violences ont été constatés au total dans "71 communes", a ajouté le ministre.

Il a promis que ce dimanche, pour les festivités prévues pour le retour des joueurs parisiens, "il y (aurait) des interventions musclées des forces de l'ordre" et une verbalisation pour "délit d'entrave à la circulation" en cas d'intrusion sur le boulevard périphérique parisien.

Le ministre a en outre jugé que fermer les Champs-Elysées, comme le réclame la maire du VIIIe arrondissement, était une "fausse bonne idée", qui "mobiliserait quasiment la moitié du dispositif" de sécurité.

Pour la journée de dimanche, près de 6.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour sécuriser les festivités.