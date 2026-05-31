L'équipe de foot du Paris Saint-Germain, qui a remporté samedi contre Arsenal la Ligue des champions pour la deuxième année consécutive, est une "immense fierté pour le pays", a affirmé le président Emmanuel Macron en accueillant dimanche les joueurs à l'Elysée.
"Au fond, le PSG a suivi les Bleus (avec) deux étoiles. Maintenant, j'attends de nos Bleus qui nous en mettent une troisième sur le maillot", a ajouté le président qui doit rencontrer l'équipe de France de foot mardi à Clairefontaine, dont font partis plusieurs joueurs du PSG. "Il n'y a aucune équipe au monde qui a autant de talent et autant d'expérience emmagasinée".
"En tout cas ce soir, on est extrêmement fiers, extrêmement fiers de cette équipe du PSG, de son président, de son coach, de tout son staff, de son capitaine et de tous ses joueurs. Ils ont fait ce qu'on pensait, ce que beaucoup pensaient inaccessible. Ils l'ont fait avec cœur, avec passion. Ils l'ont fait en faisant vibrer Paris et tout le pays", a-t-il complété.
"On ne veut plus voir ça". Le président Emmanuel Macron a jugé dimanche "inqualifiables" les violences "à Paris et dans d'autres villes" qui ont suivi samedi soir la victoire du Paris Saint Germain face à Arsenal en Ligue des champions.
"Ça, c'est pas le foot, ça c'est pas le sport, c'est pas ce qu'on aime. Donc merci à nos policiers, à nos gendarmes. On sera intraitables avec ceux qui ont été attrapés. On ne veut plus voir ça. Fini. On en a ras-le- bol", a déclaré le président en accueillant l'équipe victorieuse à l'Elysée, en évoquant des "scènes de violence inacceptables".
Il a aussi remercié le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, et "l'ensemble des équipes qui se sont mobilisées (...) face à ce qui est inqualifiable".
«On sera intraitables avec ceux qui ont été attrapés, on ne veut plus voir ça», assure le président de la République, Emmanuel Macron, à propos des débordements qui ont éclaté en marge de la finale de la LDC
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Les joueurs et les membres du staff technique du Paris Saint-Germain sont arrivés dimanche soir à l'Elysée où ils vont être accueillis par le président français Emmanuel Macron, après avoir paradé sur le Champ de Mars.
Protégés par un cordon de sécurité, les bus de l'équipe victorieuse la veille d'Arsenal (1-1, 4 tab à 3) ont déposé devant le palais présidentiel leurs célèbres passagers qui ont ensuite pénétré dans la cour.
Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé dimanche que 780 personnes avaient été interpellées en France lors des festivités consécutives à la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, un chiffre en hausse de 32% par rapport à l'an dernier.
En 2025, après la première victoire du club parisien en Ligue des champions, 592 personnes avaient été arrêtées, dont 491 à Paris. Lors d'un point de presse, Laurent Nuñez a précisé que les 780 interpellations avaient donné lieu à "457 gardes à vue".
Le parquet de Paris a fait état de son côté de 306 gardes à vue sur son ressort, dont 81 mineurs. Les infractions reprochées sont pour environ la moitié des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique.
Soulignant un usage accru des mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre, Laurent Nuñez a précisé que "57 fonctionnaires de police et de gendarmerie avaient été blessés" la nuit dernière. Aucun ne l'a été grièvement "au sens médical", même si certaines blessures étaient "impressionnantes", a-t-il dit.
Parmi les faits recensés, deux équipages de police ont subi, dans le 6e arrondissement de Paris, "un jet de ce qui pourrait être une bombe agricole" et "ont été blastés" (lésions provoquées par l'onde de choc d'une explosion), a expliqué le parquet.
Deux policiers ont été touchés par des éclats, et une gardienne de la paix, touchée "à huit reprises par les éclats", doit faire l’objet d'une intervention chirurgicale, selon la même source, qui a précisé que trois autres policiers avaient été plus légèrement blessés.
Le ministre de l'Intérieur a recensé par ailleurs en France "219 participants blessés dont huit graves".
Le président du PSG s’est adressé aux fans parisiens présents au Champ-de-Mars pour célébrer le titre en Ligue des champions. Nasser al-Khelaïfi a salué la victoire des siens tout en déclarant avoir «les meilleurs supporters du monde». En revanche, il a appelé à «célébrer dans le calme» au lendemain des débordements survenus dans la capitale.
«Aujourd’hui, on est champions d’Europe», se félicite Nasser al-Khelaïfi. Depuis la Tour Eiffel, le président du Paris Saint-Germain, s'adresse aux supporters du club de football
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Les joueurs et les membres du staff du Paris Saint-Germain ont entamé dimanche leur parade au Champ-de-Mars, au pied de la Tour Eiffel, devant des milliers de supporters en liesse, au lendemain de leur deuxième triomphe en Ligue des champions, a constaté un journaliste de l'AFP.
Les membres du club, tout juste de retour de Budapest, où s'est disputée la finale face à Arsenal (1-1, 4 tab à 3), défilent sur un tapis rouge au milieu de milliers de supporters, agitant des drapeaux aux couleurs du club ou téléphone en main pour immortaliser ce moment.
Ils doivent ensuite être reçus à l'Elysée par Emmanuel Macron, avant de communier en soirée avec leur public au Parc des Princes.
L’arrivée des joueurs du Paris Saint-Germain au Champ-de-Mars pour célébrer leur Ligue des champions avec leurs supporters
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Les joueurs du Paris Saint-Germain arrivent actuellement au Champ-de-Mars, à Paris, où des milliers de supporters les attendent pour célébrer leur titre. Une grande célébration est organisée sur place après le sacre du club en Ligue des champions, avec une forte mobilisation du public venu saluer les joueurs.
L'avion ramenant de Budapest les joueurs du PSG en France, au lendemain de leur victoire en finale de la Ligue des Champions, a atterri dimanche à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec un peu plus d'une heure de retard, selon une source aéroportuaire.
Les joueurs du club sacré champions d'Europe pour la deuxième fois d'affilée vont désormais se rendre au Champ-de-Mars, où plus de 80.000 personnes sont attendues. Ils sont ensuite censés être reçus par Emmanuel Macron à l'Elysée, puis fêtés par leurs supporters dans leur écrin du Parc des princes.
Accusée d'"inversion des valeurs" par Jordan Bardella, la vice-présidente LFI de l'Assemblée nationale Clémence Guetté a persisté dimanche dans ses attaques contre le maintien de l'ordre lors des violences qui ont suivi la victoire du PSG en Ligue des champions.
Dès samedi soir, Clémence Guetté, députée très proche de Jean-Luc Mélenchon, avait appelé le ministre de l'Intérieur à "ne pas gâcher la fête une nouvelle fois" et à se garder de toute "répression violente" car "le désastre de l'année dernière ne doit pas se reproduire".
Dimanche, dans un nouveau post sur X, Clémence Guetté a accusé les forces de l'ordre d'avoir "chargé des gens qui ne commettaient aucun débordement". "Ils ont tiré des grenades sur des familles, sur des jeunes gens, simplement parce qu'ils étaient rassemblés", a-t-elle affirmé.
"La doctrine du maintien de l'ordre français doit être revue de fond en comble, notamment concernant les grands événements", a-t-elle ajouté.
Les prises de position de Clémence Guetté ont provoqué une vive réponse de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Répondant à son message posté samedi soir, il l'a accusée de "soutien inconditionnel à ceux qui détruisent le bien d'autrui, à ceux qui bafouent nos lois et salissent nos fêtes populaires".
Il a également fustigé "le mépris affiché pour nos forces de l'ordre, accusées, dans une totale inversion des valeurs et du réel, d'être les auteures de l'insécurité". "Toute l'indignité de la France insoumise est résumée dans cette prise de parole", a-t-il dit.
Ce tweet d'une personnalité LFI illustre à lui seul le concept de "Nouvelle France" : le soutien inconditionnel à ceux qui détruisent le bien d'autrui, à ceux qui bafouent nos lois et salissent nos fêtes populaires ; le mépris affiché pour nos forces de l'ordre, accusées, dans… https://t.co/W0lpeYARYB
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Au lendemain des débordements liés à la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, Emmanuel Grégoire, maire de Paris, a condamné «ces actes avec la plus grande fermeté». «Je ne peux pas passer sous silence les violences et les dégradations commises cette nuit, dans plusieurs secteurs de la capitale. C'est inacceptable. Rien, absolument rien, ne justifie de s'en prendre aux biens communs des Parisiennes et des Parisiens», a-t-il affirmé.
L'élu a tenu à saluer le travail des agents de propreté, qui «ont nettoyé, réparé et remis Paris en état toute la nuit, sans relâche».
La victoire du PSG en Ligue des Champions, c'est un moment historique pour Paris. La grande majorité des Parisiennes et des Parisiens l'a célébré dans la joie, l'unité, le respect.
Mais je ne peux pas passer sous silence les violences et les dégradations commises cette nuit dans…
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Laurent Nuñez a annoncé dimanche que 780 personnes avaient été interpellées en France lors des festivités consécutives à la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, en hausse de 32% par rapport à l'an dernier, lors d'un point de presse.
En 2025, après la première victoire du club parisien en Ligue des champions, 592 personnes avaient été interpellées, dont 491 à Paris. Le ministre de l'Intérieur a précisé que les 780 interpellations avaient donné lieu à "457 gardes à vue".
Soulignant un usage accru des mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre, Laurent Nuñez a précisé que "57 fonctionnaires de police et de gendarmerie avaient été blessés" la nuit dernière. Aucun ne l'a été grièvement "au sens médical", même si certaines blessures étaient "impressionnantes", a-t-il dit.
Le ministre a souligné qu'il y avait eu en France "219 participants blessés dont huit graves". Le parquet de Paris a annoncé peu après le décès d'un homme à la suite d'un accident de motocross sur le boulevard périphérique parisien et qu'une personne blessée à l'arme blanche dans la capitale était entre la vie et la mort.
Laurent Nuñez a relevé que "dans une quinzaine de villes", il y avait eu "des vols et des pillages de commerces". "Un à deux commerces dans chacune de ces villes" ont été pillés. Des débordements et violences ont été constatés au total dans "71 communes", a ajouté le ministre.
Il a promis que ce dimanche, pour les festivités prévues pour le retour des joueurs parisiens, "il y (aurait) des interventions musclées des forces de l'ordre" et une verbalisation pour "délit d'entrave à la circulation" en cas d'intrusion sur le boulevard périphérique parisien.
Le ministre a en outre jugé que fermer les Champs-Elysées, comme le réclame la maire du VIIIe arrondissement, était une "fausse bonne idée", qui "mobiliserait quasiment la moitié du dispositif" de sécurité.
Pour la journée de dimanche, près de 6.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour sécuriser les festivités.
«Les spécialistes du maintien de l’ordre public sont autour de moi» a répondu Laurent Nuñez à une journaliste qui l’interrogeait sur la demande de la maire du 8e arrondissement d’interdire les rassemblements sur les Champs-Élysées.
Alors que les Parisiens craignent de nouveaux débordements lors de la célébration du PSG au Champ-de-Mars cet après-midi, Laurent Nuñez a indiqué qu'un «dispositif habituel de sécurité» serait mis en place.
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Selon le ministre de l'Intérieur cette option a maintes fois été mise sur la table sans être retenue car elle mobiliserait la moitié des forces de l’ordre pour préserver un secteur déjà «très protégé».
« Nous ne sommes qu'à la mi-temps des célébrations. Nous répondrons avec la même fermeté et la même détermination ce soir. On ne laissera rien passer ».
Laurent Nuñez chiffre à 57 le nombre de fonctionnaires de police ou gendarmes blessés, le plus souvent des blessures légères.
Lors d’un point presse consacré à la finale de la Ligue des Champions, le ministre de l’Intérieur vient de décrire une situation «globalement sous contrôle». 780 interpellations ont eu lieu sur l’ensemble du territoire, soit 30% de plus que l’année dernière «pour le même évènement». 457 gardes à vue ont découlé de ces interpellations.
Le bilan de Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, vient de commencer place Beauvau. « On a eu un certain nombre de rassemblements festifs partout sur le territoire nationale. La situation a été globalement sous contrôle malgré quelques débordements, qui ont systématiquement été pris en compte par les forces de l'ordre, avec une prise en charge policière. »
«La situation était globalement sous contrôle», affirme Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, à propos des débordements survenus après la victoire du PSG.
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Un individu de 24 ans est décédé des suites de ses blessures après un accident de scooter sur le périphérique parisien, au niveau de la Porte Maillot, selon le parquet de Paris, qui précise qu’une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte.
Un deuxième individu, âgé de 17 ans, se trouve actuellement dans le coma, avec son pronostic vital engagé, après avoir été pris à partie hier soir dans une bagarre au couteau qui s’est déroulée dans le 16e arrondissement. À l’arrivée de la police hier soir, le jeune homme, sonné, présentait deux plaies à l’œil et saignait abondamment de la bouche. Les mis en cause ont alors immédiatement pris la fuite, sous les yeux de riverains.
Près de six mille policiers et gendarmes sont mobilisés dimanche à Paris pour sécuriser les festivités prévues pour le retour des joueurs du PSG, vainqueurs pour la deuxième année consécutive de la Ligue des champions, a annoncé la préfecture de police de Paris.
Ils seront au total 5.780 membres des forces de l'ordre sur le pont, contre 8.000 samedi. Il y aura également 2.500 sapeurs-pompiers prêts à intervenir.
Pour fêter la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, la RATP a décidé de rebaptiser une station de métro sur la ligne 9. Ainsi, l'arrêt «Porte de Saint-Cloud» a été renommé «Paris est magique».
[Evènement] Ils l’ont fait 🏆
La #RATP célèbre la victoire du @PSG_Inside : Porte de Saint-Cloud sur la #ligne9 devient Paris est magique ✨#ChampionsLeaguepic.twitter.com/E8v044w6ie
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Dans un communiqué de presse diffusé dimanche matin, la maire du 8e arrondissement de Paris, Catherine Lécuyer (Les Républicains), a estimé que « la ligne rouge n’a pas seulement été franchie, elle a été incendiée » sur les Champs-Elysées après le sacre du PSG, samedi soir.
Les commerces de l’avenue, qui se trouve dans l’arrondissement, avaient été complètement fermés en prévision du rassemblement qui a suivi le match. Un kiosque à journaux a notamment été incendié aux abords des Champs-Elysées. Des individus ont tenté d’attaquer le commissariat du 8e avant d’être dispersés, selon la Préfecture de police de Paris. Les forces de l’ordre avaient été positionnées en nombre toute la soirée.
Les champions d'Europe seront ensuite reçus par Emmanuel Macron à l'Élysée à partir de 18 h 10 dans le cadre d'une séquence protocolaire, puis ils fileront au Parc des Princes. Les portes de l'enceinte ouvriront à 19 h 30 pour accueillir les supporters et lancer la soirée de célébrations.
Les joueurs traverseront d'abord le Champ-de-Mars sur un proscenium de 450 mètres de long. Entre 85.000 et 90.000 personnes pourront prendre part à cette célébration gratuite et ouverte à tous, devant la tour Eiffel. Les portes du site ouvriront à partir de 14 heures.