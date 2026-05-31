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Sacre du PSG : Emmanuel Grégoire dénonce les violences tout en parlant d'actes «isolés»

Emmanuel Grégoire évoque des actes «isolés» qui «n’enlèveront rien à notre fierté collective». [© Kenzo TRIBOUILLARD / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Au lendemain de la victoire du PSG en finale de la Ligue des champions, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a réagi ce dimanche aux nombreux débordements constatés dans la capitale.

Carton rouge pour les casseurs. Emmanuel Grégoire a réagi aux violences et aux dégradations commises après le sacre du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions.

Le maire de Paris évoque des actes «isolés» qui «n’enlèveront rien à notre fierté collective».

Il rappelle également que «la grande majorité des Parisiennes et des Parisiens l’a célébré dans la joie, l’unité et le respect».

L’élu a aussi tenu à saluer le travail des agents de propreté qui «ont nettoyé, réparé et remis Paris en état toute la nuit, sans relâche».

780 interpellations en France

Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a annoncé ce dimanche l’interpellation de 780 personnes, dont 457 ont donné lieu à une garde à vue.

Au total, un mort et 219 personnes blessées, dont 8 grièvement, lors des festivités liées au sacre du PSG.

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Pour rappel, la fête se poursuit ce dimanche soir avec l’arrivée triomphante des joueurs parisiens au Champ-de-Mars.

Près de 6.000 policiers et gendarmes sont encore mobilisés ce dimanche afin de sécuriser les festivités.

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