«Racailles décérébrées», «collectivités de haine»... Plusieurs responsables politiques ulcérés par les violences après PSG-Arsenal

Les débordements après la victoire du PSG ont causé une multitude de réactions parmi la classe politique française. Nombreux sont les responsables à être exaspérés.

Le Paris Saint-Germain a réalisé samedi 30 mai l’exploit de remporter une deuxième Ligue des champions en deux ans. Comme l’année dernière, les célébrations ont été émaillées de nombreux incidents partout en France. Plusieurs personnalités politiques ont réagi publiquement.

Valérie Pécresse (LR), présidente de la région Ile-de-France, dénonce les dégâts causés par des «racailles décérébrées».

Les racailles décérébrées qui se permettent de tout casser ternissent l'image de Paris et de la France ! Les sanctions doivent être exemplaires pour leur faire passer l'envie de recommencer. On doit pouvoir faire la fête les soirs de victoire sereinement à Paris et en Île de… https://t.co/cA9QnLCOj1 — Valérie Pécresse (@vpecresse) May 31, 2026

Le président du Rassemblement national Jordan Bardella, après avoir félicité le club de la capitale, a mis en cause «des bandes» qui sont venues «caillasser, détruire, piller». Il apporte également son soutien aux forces de l’ordre.

À Paris, en Île-de-France comme partout sur le territoire, les violences et les dégradations se multiplient.



Des bandes s’en prennent aux biens publics, aux commerces et aux forces de l’ordre. Le mode opératoire est toujours le même : caillasser, détruire, piller.



Soutien… — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 30, 2026

La députée (RN) du Pas-de-Calais Marine Le Pen aussi a réagi à ce qu'elle a qualifié «d'émeutes».

Il n’y a qu’en France où la victoire d’un club de foot provoque des émeutes. Il n’y a qu’en France où chacun se sent obligé de s’enfermer chez soi un soir de victoire pour éviter d’être confronté à des violences. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 30, 2026

Pour Rachida Dati, «l'irresponsabilité et le laxisme» doivent cesser. L'ancienne candidate à la mairie de Paris propose de nouveau «la mise en place de zones sécurisées».

Paris ne peut demeurer le lieu de tous les défouloirs et destructions de hordes incontrôlées sous le regard immobile et irresponsable de la mairie de Paris. Notre groupe @Paris_Liberte a maintes fois proposé des solutions, comme la mise en place systématique de zones sécurisées… https://t.co/DOf9L6K222 — Rachida Dati ن (@datirachida) May 31, 2026

David Lisnard (NE), maire de Cannes, appelle à «reprendre notre pays en main» devant la question sécuritaire.

Il est plus que temps de reprendre notre pays en main.



Le déni de tant de gouvernants et de hauts fonctionnaires sur la gravité de la situation sécuritaire n’a que trop duré.



Inexorablement nous constatons l’augmentation de la quantité de petits voyous qui s’amusent des forces… — David Lisnard (@davidlisnard) May 30, 2026

Candidat à l'élection présidentielle 2027, Bruno Retailleau a aussi réagi. Il propose «deux mesures concrètes» pour lutter contre les casseurs : «la reconnaissance faciale pour identifier chaque casseur, et le rétablissement d’une responsabilité financière solidaire, (car) avant 1981, la loi anti-casseurs le permettait». Le président des Républicains appelle également à résoudre les «désordres migratoires» pour résoudre une «crise de l'autorité».

Les violences après la victoire du PSG ne sont plus un incident isolé, c’est un rituel qui se répète et s’aggrave.



Deux mesures concrètes : la reconnaissance faciale pour identifier chaque casseur, et le rétablissement d’une responsabilité financière solidaire, avant 1981, la… — Bruno Retailleau (@BrunoRetailleau) May 31, 2026

Le député européen et vice-président exécutif des Républicains François-Xavier Bellamy évoque aussi un problème d’autorité de l’État face à une «violence aveugle et stupide».

Ceci n’est pas une fête. Ce n’est même pas un « débordement ». C’est un projet : une minorité a décidé de pirater toute occasion légitime de joie collective pour démontrer sa capacité à s’imposer et à détruire. Tant que l’autorité de l’État ne sera pas rétablie, les Français… https://t.co/u6sOwYJ1wf — Fx Bellamy (@fxbellamy) May 30, 2026

L'ex-député Gilbert Collard (Alternative France) a critiqué sur CNEWS des «collectivités de haine contre le pays».

«C'est la fête de la haine. Ce ne sont pas des supporters, ce sont des collectivités de haine contre le pays», déplore Gilbert Collard, ancien avocat et président alternative France, dans #LaMatinaleWE



Toute l'info est à retrouver sur https://t.co/wCnzQBE1GXpic.twitter.com/OQKu7T0iu0 — CNEWS (@CNEWS) May 31, 2026

La maire du 8e arrondissement Catherine Lécuyer (LR) demande à l’Etat l’interdiction totale de tout rassemblent à haut risque sur les Champs-Élysées.

Malgré le professionnalisme exemplaire des forces de l’ordre, la stratégie du "zéro casse" a échoué.



Nous demandons donc à l'État un changement de paradigme : l'interdiction des rassemblements à haut risque.



Passons au "zéro rassemblement" pour sanctuariser les Champs-Élysées. pic.twitter.com/YMUUcCFF13 — Catherine LÉCUYER (@LECUYERCatherin) May 31, 2026

Marion Maréchal (ID Libertés) dénonce des «hordes venues des banlieues» et appelle à la démission du ministre de l'Intérieur, Laurent Nuñez.

Paris a connu les Vikings, les Huns, les Anglais, les Prussiens et les Allemands.

Au XXIème siècle, ce sont désormais des hordes venues de ses banlieues qui déferlent au moindre prétexte pour piller, casser, incendier, violenter les Parisiens et affronter les forces de l’ordre.… — Marion Maréchal (@MarionMarechal) May 31, 2026

Dans une conférence de presse, Laurent Nuñez a remercié les forces de police. Il considère également que la situation globale de la veille a été «sous contrôle».

Alors que les Parisiens craignent de nouveaux débordements lors de la célébration du PSG au Champ-de-Mars cet après-midi, Laurent Nuñez a indiqué qu'un «dispositif habituel de sécurité» serait mis en place.



Toute l'info est à retrouver sur https://t.co/wCnzQBE1GXpic.twitter.com/MlnSWPgAUu — CNEWS (@CNEWS) May 31, 2026

Ce dimanche à midi, ni le maire de Paris Emmanuel Grégoire (PS), ni le président de la République Emmanuel Macron ne s’étaient exprimés sur la situation.