Disparition de Lyhanna, 11 ans : le suspect mis en examen pour séquestration

Mis en cause dans le cadre de la disparition de Lyhanna, le suspect a été mis en examen pour séquestration, ce lundi 1er juin.

L'enquête avance. Lyhanna, une collégienne âgée de 11 ans est portée disparue depuis vendredi 29 mai à Fleurance, dans le Gers. Sur place, les efforts de recherche ont été accentués avec le renfort de la gendarmerie. Le suspect, mis en cause dans le cadre de cette disparition, a été mis en examen pour séquestration ce lundi 1er juin, après avoir été déféré devant le tribunal judiciaire d'Agen.

«Il a été mis en examen pour enlèvement, séquestration de mineure de 15 ans», a précisé le procureur d'Agen Olivier Naboulet. Lundi en fin de soirée, le juge des libertés et de la détention a décidé de placer le suspect en détention.

Le mis en cause est en garde à vue depuis samedi dans le cadre d'une enquête pour «enlèvement et séquestration de mineur de 15 ans». Des faits passibles de 30 ans de réclusion. Âgé de 41 ans, le suspect est père de deux enfants, dont une petite fille, amie de Lyhanna. Les deux familles se connaissent depuis des années, selon le père de la disparue.

Des déclarations «jugées incohérentes et imprécises»

Lyhanna a été vue pour la dernière fois vendredi, aux alentours de 15 heures, devant son collège à Fleurance, une commune de 6.000 habitants située à moins d’une centaine de kilomètres à l'ouest de Toulouse. La procureure d'Auch avait indiqué, dimanche 31 mai, que le mis en cause avait déclaré avoir déposé Lyhanna à la piscine de la commune. Ces déclarations ont été «jugées incohérentes et imprécises».

Un escadron de gendarmes mobiles s’est joint en renfort aux recherches pour retrouver l’adolescente. Cela porte à «170-180» le nombre de membres des forces de l'ordre mobilisés, a indiqué le colonel Philippe de Laforcade, commandant du groupement de gendarmerie du Gers.

Les enquêteurs ratissent en priorité les environs de Fleurance. Une rivière et plusieurs lacs ont notamment été sondés par des plongeurs et des chiens. En outre, des drones et un hélicoptère ont été déployés par la gendarmerie.

«Maintenir l'effort, c'est ce qu'on doit aux familles»

Ce lundi, les recherches se sont orientées vers des bois au sud de Fleurance ainsi qu'à d'autres zones des alentours. Un périmètre de sécurité a été mis en place autour de la base de loisirs où le suspect affirme avoir déposé la disparue.

«On ne s'inscrit pas dans une notion de durée déterminée, on fait la mission (...), maintenir l'effort, c'est ce qu'on doit aux familles, c'est ce qu'on doit à Lyhanna, à sa famille et à la population de Fleurance qui est venue nous aider», a déclaré l'officier.

Une battue a, en effet, été organisée par les gendarmes, dimanche 31 mai. Des habitants de la commune ont participé à ces recherches, ce qui a permis de prélever «un certain nombre d'objets, d'indices». Si le colonel de Laforcade demande à la population de «ne pas engager de recherche collective de façon autonome», il n’exclut toutefois pas «de relancer des recherches citoyennes», sous l'autorité du procureur de la République d'Agen.