Maire depuis 46 ans d’Issy-les-Moulineaux, André Santini est mort à l'âge de 85 ans

Le maire d’Issy-les-Moulineaux, André Santini, est mort dans la nuit de dimanche à lundi à l'âge de 85 ans. Plus ancien maire des Hauts-de-Seine avec une mandature qui aura duré 46 ans, l’édile était très affaibli. Sa dernière apparition remontait au 28 mai dernier, au conseil municipal d’installation qui l’a élu maire.

Un figure majeure de la vie politique francilienne s'est éteinte. Le maire d’Issy-les-Moulineaux, André Santini, est mort dans la nuit du dimanche 31 mai au lundi 1er juin à l’âge de 85 ans, a annoncé un de ses adjoints.

En mars dernier, l’élu avait pourtant décroché un huitième mandat à la mairie de cette commune de 70.000 habitants. Une victoire obtenue avec 48% des suffrages exprimés et après une campagne singulière, en grande partie menée depuis l’hôpital, où il avait été admis à la suite d’une chute et des problèmes cardiaques.

Déterminé, l’octogénaire s’était exprimé auprès de ses soutiens après une autorisation de sortie, confiant être «revenu de loin». Avec une énergie intacte, il assurait encore avoir «du sang à utiliser et un morceau de cœur».

Ministre sous Jacques Chirac et François Fillon

Né le 20 octobre 1940 à Paris, dans le 14e arrondissement, et issu d’une famille modeste aux racines corses, André Santini grandit à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine. Après des études de droit, de sciences politiques et de japonais, il débute comme adjoint au maire.

Au fil de sa longue carrière, André Santini aura occupé de nombreux postes majeurs : maire d’Issy-les-Moulineaux, député des Hauts-de-Seine, vice-président de la Métropole du Grand Paris, mais aussi président du Syndicat des Eaux d’Île-de-France (Sedif) dès 1983.

Sous le gouvernement de cohabitation de Jacques Chirac de 1986 à 1988, André Santini est successivement secrétaire d’État aux rapatriés puis ministre délégué à la communication auprès du ministre de la Culture et de la communication, François Léotard. Le 19 juin 2007, il est nommé secrétaire d’État chargé de la fonction publique au sein du gouvernement Fillon.

Sous son impulsion, Issy-les-Moulineaux s’est profondément transformée. La ville a su attirer plusieurs sièges d’entreprises internationales d’envergure, parmi lesquelles Coca-Cola ou Microsoft, contribuant à en faire un pôle économique majeur de la région.

Plus récemment, André Santini a fait l’objet de deux plaintes pour «agression sexuelle» et «harcèlement sexuel et moral» portées par un ancien huissier et un ancien chef de cabinet. L’instruction est toujours en cours.