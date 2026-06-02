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Espace : tout savoir sur Arnaud Prost, l'astronaute français qui participera à une mission inédite

Âgé de 33 ans, Arnaud Prost réalisera son premier voyage vers l'espace en 2027. [Ludovic MARIN / POOL / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En 2027, Arnaud Prost, astronaute français, sera envoyé pour une mission dans l'espace de deux semaines. Mais qui est cet homme de 33 ans qui effectuera son premier vol de ce type ?

Une étape de plus dans la carrière brillante d'Arnaud Prost. Annoncé par Emmanuel Macron ce lundi, le voyage de deux astronautes français dans l'espace se déroulera au cours de l'année 2027. Outre le retour de Thomas Pesquet dans la station spatiale internationale, un autre astronaute français fera lui son premier voyage vers l'espace, Arnaud Prost. Moins connu que Thomas Pesquet ou encore Sophie Adenot, cet homme de 33 ans possède pourtant une brillante carrière, ce qui lui a permis d'être sélectionné pour cette mission novatrice. 

Le jeune astronaute né à Marseille en 1992 possède un CV long comme le bras : «Arnaud Prost est un ingénieur d'essais en vol, pilote militaire, astronaute de réserve et plongeur professionnel français, diplômé de l'École Polytechnique. Après avoir travaillé comme plongeur d'essai pour COMEX sur une combinaison spatiale d'entraînement sous-marine, il est breveté pilote de chasse au sein de l'Armée de l'Air et de l'Espace», a rapporté le CNES.

dans la réserve des astronautes de l'ESA

À partir de 2020, Arnaud Prost a travaillé au Centre d'essais en vol de la Direction générale de l'armement (DGA) à Istres sur le Rafale. Il est spécialiste du combat aérien, des interfaces homme-machine et des opérations en haute altitude. Depuis 2023, l'astronaute est également pilote opérationnel et commandant de bord de l'E-3F AWACS au sein de la 36e Escadre de commandement et de contrôle aéroportée.

«Parallèlement, Arnaud Prost a été sélectionné en novembre 2022 pour la Réserve des astronautes de l'Agence spatiale européenne (ESA). En 2024 et 2025, il suit la formation géologique PANGAEA de l'ESA en vue de l'exploration lunaire et martienne. En mai 2026, il achève sa formation de base de réserve», a ajouté le CNES.

Sur le même sujet Thomas Pesquet et Arnaud Prost iront dans l'espace en 2027 Lire

Pour son premier vol dans l'espace, Arnaud Prost, sera donc envoyé vers une nouvelle station spatiale, actuellement en cours de développement : la Haven-1. Cette dernière devrait être déployée en 2027, après plusieurs années de retard, selon le calendrier actuel de l'entreprise Vast. 

«Cette mission d'astronaute vers une station privée est une première au monde», a commenté le Centre national d'études spatiales (Cnes) sur son site.

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