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Thomas Pesquet et Arnaud Prost iront dans l'espace en 2027

Les deux Français participeront à deux missions différentes. [Ludovic MARIN / POOL / AFP]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

A l'occasion du sommet «Choose France», le président Emmanuel Macron a annoncé ce lundi que les astronautes Thomas Pesquet et Arnaud Prost partiront dans l'espace en 2027 pour deux missions spatiales commerciales. 

La France dans l'espace. L'astronaute Thomas Pesquet et l'astronaute de réserve Arnaud Prost s'envoleront dans l'espace en 2027, a annoncé ce lundi 1er juin le président Emmanuel Macron, se réjouissant d'un accord avec l'entreprise américaine Vast passé lors du sommet «Choose France».  

La start-up californienne «a choisi la France», a écrit le chef de l'Etat sur X, précisant que l'entreprise installera son siège européen à Paris. L'accord implique également les deux missions avec Thomas Pesquet et Arnaud Prost. De quoi «confirmer l'ambition spatiale de la France», selon Emmanuel Macron. 

 

Dans le détail, Thomas Pesquet s'envolera à bord de la mission PAM-6 en direction de la station internationale (ISS). Il s'agira pour l'astronaute de son troisième vol dans l'espace. Pour son premier vol, Arnaud Prost participera quant à lui à un vol inédit vers une station privée commerciale, Haven-1. 

EspaceThomas PesquetArnaud Prost

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