Alpes-Maritimes : ils tentent de faire entrer en prison des téléphones en les cachant dans des colis de poulet

Deux individus ont comparu ce lundi devant le tribunal correctionnel de Grasse. Ils sont soupçonnés d’avoir cherché à introduire des téléphones portables dans la prison communale, en les dissimulant dans des colis de poulet.

Friture sur la ligne. Vendredi 29 mai, les agents pénitentiaires de la maison d’arrêt de Grasse ont fait une singulière découverte. Lors de l’inspection d’un camion de livraison à destination de la cuisine de la prison, les fonctionnaires sont tombés sur des téléphones portables soigneusement dissimulés dans des colis de poulet.

Au total, 14 téléphones portables, 14 chargeurs et 5 cartes SIM ont été retrouvés au milieu des marchandises. Deux hommes sont mis en cause. Parmi eux se trouve un individu qui occupait le poste d’auxiliaire de cuisine au sein de l’établissement pénitentiaire. Cette tâche est généralement confiée à «un détenu en qui on a plutôt confiance», explique Laurent Martin de Frémont, délégué national du syndicat Unité SGP Police-FO.

Les deux prévenus ont été présentés au tribunal correctionnel de Grasse, ce lundi 1er juin. L’affaire sera jugée à la fin du mois de juillet.

Le fléau des livraisons illégales par drone

Depuis plusieurs années, les prisons françaises font face à une hausse vertigineuse du nombre de livraisons illégales visant notamment à fournir des téléphones portables aux détenus. Mercredi 27 mai, deux téléphones ont ainsi été saisis au sein même de la maison d’arrêt de Grasse. L’un d’entre eux aurait été introduit par drone en pleine nuit.

«La livraison par drone est un véritable fléau. On retrouve dans cette prison, véritable micro-société, ni plus ni moins que ce qui se passe à l’extérieur. Or la prison devrait être sanctuarisée», déplore Laurent Martin de Frémont.

D'après l'Office anti-stupéfiants, 2.121 livraisons illégales par drone ont été recensées en 2025 dans l'Hexagone. Un chiffre multiplié par cinq par rapport à 2024, où 411 livraisons par ce mode de transport avaient été dénombrées par les autorités.