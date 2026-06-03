Orages : voici les 25 départements placés en vigilance jaune ce jeudi

Météo-France a placé vingt-cinq départements en vigilance jaune orages pour la journée de ce jeudi 4 juin. Le nord du pays est particulièrement visé par l’alerte.

Une journée encore orageuse pour le nord du pays. Vingt-cinq départements sont visés par une vigilance jaune orages de Météo-France pour la journée de ce jeudi 4 juin.

Sont concernés par cette vigilance : l’Aisne, les Ardennes, l’Aube, le Calvados, l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, le Loiret, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l’Oise, le Pas-de-Calais et les Pyrénées-Orientales.

Mais aussi Paris, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne, les Yvelines, la Somme, l’Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, et le Val-d’Oise.

En parallèle, huit départements sont en alerte jaune pluie-inondations. La principauté d’Andorre est également soumise à une vigilance jaune pluie-inondation et orages ce jeudi.