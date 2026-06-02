Météo : voici le temps qu'il fera en juin, juillet et août, selon Météo-France

Météo-France a dévoilé ce mardi ses tendances climatiques pour les mois de juin, juillet et août dans l’Hexagone. Un scénario plus chaud que la normale est privilégié, notamment autour des régions méditerranéennes et des Alpes.

Un été caniculaire en perspective. Comme chaque mois, Météo-France a publié, mardi 2 juin, ses «tendances probabilistes à l’échelle de l’Europe» pour les trois mois à venir.

© Météo-France

L’organisme météorologique de référence a mis en avant une tendance de températures plus élevées que les normales de saison dans l’Hexagone, avec «des probabilités plus fortes sur les Alpes, les régions méditerranéennes et la Corse». La canicule de la fin mai pourrait donc n'être qu'une répétition de ce qui pourrait arriver cet été.

Des prévisions dans la lignée d’un mois de mai record

Sous l'effet d'un dôme de chaleur qui bloque l'air chaud venu d'Afrique du Nord, l'Europe de l'ouest a en effet subi une vague de chaud inédite pour un mois de mai.

Des températures record ont été enregistrées dans plus de la moitié du pays, selon Météo-France, qui a qualifié ce phénomène de «colossal». Le record de chaleur pour mai en France a été battu jeudi, avec 37,8 °C en Charente.

L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement sur Terre, et cette vague de chaleur illustre à quel point la France voit son climat changer.

Le gouvernement a présenté en mars 2025 son plan national d'adaptation au changement climatique doté d'une cinquantaine de mesures : fonds d'indemnisation pour les catastrophes, protection des travailleurs en cas de fortes chaleurs, travaux sur les transports, l'agriculture... L'exécutif a annoncé en février avoir enclenché 80% des mesures.