Rencontre avec un prêtre en 2022, actif sur Internet jusqu'en 2017, démenti... De nouveaux rebondissements dans le dossier Xavier Dupont de Ligonnès

Recherché depuis 2011 pour le meurtre de sa femme et leurs quatre enfants, le cas Xavier Dupont de Ligonnès continue de fasciner la France. De nouvelles informations le concernant ont fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures.

Le dossier XDDL continue de faire tourner les têtes. Disparu depuis 15 ans après avoir vraisemblablement tué sa femme et leurs quatre enfants, Xavier Dupont de Ligonnès n'a plus été vu en vie depuis le 15 avril 2011. Depuis, de nombreuses théories plus ou moins farfelues sur la suite de sa vie ont fait surface. Ces dernières heures, de nouveaux éléments ont été dévoilés.

activité en ligne jusqu'en 2017

Dans un premier temps, c'est l'activité présumée de Xavier Dupont de Ligonnès sur Internet qui a relancé la thèse d'un homme en vie bien longtemps après les faits. Sous le pseudo d’«Epsilon», Xavier Dupont de Ligonnès pourrait avoir participé à des échanges sur un forum religieux en ligne jusqu’en 2017, soit six ans après les faits dans lesquels il serait impliqué.

Selon une enquête menée par Ouest-France et publiée lundi 1er juin, le fugitif, recherché pour le meurtre de sa femme et de leurs trois enfants à Nantes en 2011, aurait continué de fréquenter ce forum sur lequel il avait déjà l’habitude d’échanger avant les faits.

Grâce à des analyses stylométriques sur 6.500 profils présents sur ce forum, Ouest-France a pu sortir un compte du lot, pouvant appartenir à Xavier Dupont de Ligonnès : «Epsilon». La stylométrie est une méthode d’analyse qui consiste à comparer les habitudes d’écriture d’une personne en prenant en compte la syntaxe, le vocabulaire, la ponctuation ou encore les expressions qui reviennent régulièrement.

un faux prêtre dit l'avoir rencontré en 2022

Mardi 2 juin, l'émission Appel à témoins présentée par Julien Courbet sur M6 a consacré une soirée spéciale au dossier Xavier Dupont de Ligonnès. Depuis plusieurs jours, les équipes de la chaîne avaient teasé la révélation d'une information clé sur le dossier. Ainsi, lors de l'émission, c'est le témoignage d'un prêtre qui dit avoir échangé avec lui en 2022 qui a fait parler.

Présenté comme étant le «Père Marc», un prêtre de Carcassonne, l'homme a confié avoir passé quatre jours avec Xavier Dupont de Ligonnès au sein de sa communauté religieuse dans un monastère de l'Aude.

«Il s’est confié à moi. C’est un homme très mal dans sa peau. Il était vraiment désemparé et dans un état dépressif», a témoigné le père Marc. Selon son récit, XDDL serait ensuite reparti «vers un petit village dans les Alpes-Maritimes, du côté de Grasse». Le témoin a également assuré disposer d’un numéro de téléphone et d’une photographie de son interlocuteur, mais aucun de ces éléments n’a été diffusé par M6 pendant l’émission.

Le moment choisi pour raconter cette histoire étonne, alors que quatre années se sont écoulées depuis la rencontre présumée. Le père Marc a expliqué : «Avec notre évêque de Carcassonne, depuis un an, nous avons décidé d’en parler. Avant, nous ne voulions pas attirer la lumière chez nous dans le monastère. Mais j’étais au courant de la diffusion de l’émission et j’ai échangé avec l’évêque pour dénoncer ce cas. Il n’y a pas que cela dans l’Église, il y a aussi des viols commis dans nos paroisses. On dénonce tout désormais», a-t-il expliqué.

Une émission et un témoignage qui ont évidemment fait réagir sur les réseaux sociaux, surtout après la prise de parole de l'évêque de Carcassonne, qui a démenti les informations avancées par ce témoin.

l'évêque de carcassonne dément

Face à l'ampleur prise par la révélation de l'information, l'évêque de Carcassonne a pris la parole dans une vidéo sur son compte X, démentant avoir parlé de cette affaire avec qui que ce soit : «Un homme se présentant comme prêtre du diocèse de Carcassonne et de Narbonne dont j'ai la charge, a fait hier une intervention sur M6 en prétendant faire des révélations avec mon accord. Jamais personne ne m'a contacté à propos de l'affaire évoquée. Ni celui qui a pris la parole, ni même M6 avant de diffuser de tels propos», a déclaré l'évêque Bruno Valentin.

«Je déplore donc ce manque de rigueur et de professionnalisme qui a abouti à cette séquence trompeuse pour le public», a-t-il ajouté.

Plus tard dans la matinée, Bruno Valentin était sur CNEWS pour revenir sur ce couac. Il a notamment déclaré : «Qu'une chaîne sérieuse donne du crédit à un faux témoignage me semble scandaleux», avant d'annoncer avoir «saisi le directeur général et le président de l'ARCOM».

Monseigneur Bruno Valentin, évêque de Carcassonne est revenu sur l'interview de M6 du faux prêtre qui aurait confessé Xavier Dupont de Ligonnès : «J'ai été abasourdi en tant que citoyen plutôt qu'évêque». dans #100Frontieres



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Face à l'évidence, les équipes d'Appel à témoins ont réagi dans la matinée. Julien Courbet, présentateur de l'émission, a fait son mea culpa : «Il apparaît que le monsieur qui nous a appelés nous a peut-être un peu roulés dans la farine. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je prends souvent des pincettes en disant : "Attention, ce n'est pas parce que quelqu'un appelle qu'il dit la vérité"», a-t-il déclaré.

Le rédacteur en chef de l'émission a également pris la parole, expliquant que le faux prêtre avait fini par lui avouer avoir menti sur sa profession : «Les équipes d'Appel à témoins sont encore en train de mener l'enquête, on essaie de comprendre qui il est réellement, pourquoi est-ce qu'il nous appelle», a-t-il conclu.

Ces derniers mois, d'autres pistes concernant la possible destination choisie par Xavier Dupont de Ligonnès pour fuir ont émergé. La piste de San Francisco est notamment la plus probable selon son ancien meilleur ami, Bruno de Stabenrath.