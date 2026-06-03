Xavier Dupont de Ligonnès : «Qu'une chaîne sérieuse donne du crédit à un faux témoignage me semble scandaleux», fustige l'évêque de Carcassonne

«Qu'une chaîne sérieuse donne du crédit à un faux témoignage me semble scandaleux», a fustigé Monseigneur Bruno Valentin, évêque de Carcassonne, ce mercredi sur CNEWS, au sujet de l'intervention d'un faux prêtre dans l'émission «Appel à témoins» consacrée à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, diffusée sur M6 le mardi 2 juin.