Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Xavier Dupont de Ligonnès : «Qu'une chaîne sérieuse donne du crédit à un faux témoignage me semble scandaleux», fustige l'évêque de Carcassonne

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«Qu'une chaîne sérieuse donne du crédit à un faux témoignage me semble scandaleux», a fustigé Monseigneur Bruno Valentin, évêque de Carcassonne, ce mercredi sur CNEWS, au sujet de l'intervention d'un faux prêtre dans l'émission «Appel à témoins» consacrée à l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, diffusée sur M6 le mardi 2 juin.

temps fort

À suivre aussi

Xavier Driencourt : «Le vrai début de la guerre d'Algérie, ce sont les massacres de Sétif, après cela l'Algérie française était perdue»
L'édito de Pascal Praud : «L'indulgence des magistrats envers les casseurs renforce l'idée qu'il faut établir des peines minimales»
Dominique Schelcher : «Il n'y aura pas de produits issus du Mercosur dans nos rayons», martèle le PDG de Coopérative U

Ailleurs sur le web

Dernières actualités