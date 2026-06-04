Disparition de Lyhanna : fouilles dans des bois, cavaliers bénévoles, plongeurs dispatchés... Septième jour de recherches ce jeudi pour retrouver la fillette de 11 ans

Portée disparue depuis vendredi dernier dans le Gers, Lyhanna, fillette de 11 ans, n'a pas donné signe de vie depuis 7 jours. Les recherches continuent ce jeudi avec 170 gendarmes mobilisés qui seront aidés par des cavaliers bénévoles et des plongeurs.

Une aide bienvenue. Sept jours après la disparition de la jeune Lyhanna, 11 ans, les recherches continuent dans le Gers. Les gendarmes mobilisés pour la retrouver font appel jeudi à des cavaliers d'un centre équestre pour des recherches ciblant des zones boisées, a indiqué un porte-parole de la gendarmerie.

«Environ 170 gendarmes» sont de nouveau engagés au septième jour des recherches, a précisé le lieutenant-colonel Christophe Romand, dans un message aux médias faisant le point des opérations.

En début de matinée, des gendarmes vont encadrer des cavaliers bénévoles d'un centre équestre «pour faire les parties boisées» au sud de Fleurance, le bourg de 6.000 habitants où la collégienne a été vue pour la dernière fois, a précisé l'officier. Des plongeurs seront également mobilisés sur divers points d’eau.

du porte-à-porte dans la ville

Les équipes de la gendarmerie vont également poursuivre le porte-à-porte engagé la veille dans la ville pour tenter de trouver des éléments permettant d'orienter les recherches.

Mercredi, l'attention s'était focalisée sur le profil du suspect mis en examen pour l'enlèvement de la petite fille, un homme de 41 ans, père de deux enfants et qui, avant la disparition, a été visé par plusieurs signalements et plaintes, notamment pour viol sur mineur.

La possibilité d'un dysfonctionnement dans le traitement réservé à l'une de ces plaintes a conduit le gouvernement à annoncer l'ouverture d'une enquête administrative concernant les antécédents du suspect.

La procureure de la République d'Auch, Clémence Meyer, a notamment évoqué mercredi lors d'un point de presse cette procédure, engagée à la suite d'une plainte déposée le 22 août 2025 par la mère d'une mineure née en 2014, qui a dénoncé des viols commis «entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile» du suspect.

«Cette enquête était encore en cours au moment de la disparition de Lyhanna», a dit la procureure, le suspect n'ayant toujours pas été entendu, neuf mois après le dépôt de la plainte.