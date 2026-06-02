Disparition de Lyhanna : le suspect visé par une plainte pour viols sur une fillette de 10 ans en 2025

Jérôme B., l'homme de 41 ans soupçonné de l'enlèvement de Lyhanna, 11 ans, vendredi 29 mai dans le Gers, était visé par une plainte pour viols sur une fillette de 10 ans en 2025, a indiqué le parquet de Toulouse ce mardi.

Un tournant dans l'enquête. L’homme de 41 ans mis en examen pour enlèvement dans le cadre de la disparition de la collégienne Lyhanna, vendredi 29 mai dans le Gers, faisait l’objet d’une plainte pour de multiples viols sur une fillette de 10 ans, déposée en août 2025, a indiqué ce mardi le parquet de Toulouse. Le suspect n'avait toutefois pas encore été entendu par les enquêteurs dans cette affaire.

«Une plainte a été déposée le 22 août pour viols sur mineure de moins de 15 ans à la brigade de gendarmerie de Plaisance du-Touch. Ces faits ont donné lieu à un début d’enquête, mais s'étant déroulés à Montastruc-sur-Gers, mon parquet a demandé que cette procédure soit adressée au parquet d’Auch. Le dessaisissement a été acté début novembre», a déclaré le procureur de Toulouse David Charmatz.

Selon les éléments communiqués par le parquet, les faits se seraient déroulés dans le Gers sur une période de plusieurs mois, entre 2024 et 2025. Depuis le dépôt de cette plainte, Jérôme B. n’a jamais été entendu. «Mon client est toujours présumé innocent, il n’a jamais été entendu dans le cadre de cette enquête, il n’a jamais été interrogé», avait assuré l’une de ses avocates, Me Vasquez.

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