Lyhanna : de la disparition de la petite fille à la découverte du corps d'un enfant, retour sur la chronologie des faits

Depuis le vendredi 29 mai, la jeune Lyhanna, 11 ans, n’a plus donné signe de vie. Alors que le corps d'un enfant a été retrouvé ce jeudi 4 juin, signant l'un des derniers rebondissements d'une enquête riche en péripéties, retour sur la chronologie des faits.

L’inquiétude ne cesse de monter. Cela fait presque une semaine, ce jeudi 4 juin, que Lyhanna, une enfant de 11 ans, est portée disparue dans la commune de Fleurance, dans le Gers. Un suspect est rapidement sorti du lot, Jérôme Barella, 41 ans.

Jour 1 : la disparition

Tout bascule le vendredi 29 mai, lorsque Lyhanna disparaît à Fleurance, une commune de près de 6.000 habitants située dans le département du Gers.

L'adolescente a été aperçue pour la dernière fois aux alentours de 15h05, devant son collège. Elle a notamment été vue en train de monter dans le véhicule d’un individu. Depuis, plus aucune trace de la jeune fille.

Un appel à témoins a rapidement été lancé par la gendarmerie du Gers, indiquant toutes les caractéristiques physiques de Lyhanna afin de la retrouver au plus vite.

Jour 2 : un suspect placé en garde à vue

Dès le lendemain, le samedi 30 mai, une enquête a été ouverte pour «enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans» et, rapidement, un suspect a été placé en garde à vue : Jérôme Barella.

Interrogé sur la disparition de la jeune fille, l’homme de 41 ans s’est défendu et a affirmé l’avoir déposée devant la piscine de la commune. Des déclarations «jugées incohérentes et imprécises» par la procureure de la République d’Auch, Clémence Meyer.

Par ailleurs, le suspect n’est pas un inconnu pour la famille de Lyhanna puisqu’il est le père d’une amie à elle. Les deux familles se connaissent donc depuis des années.

Jour 3 : la piste de la fugue écartée

Lors d’une première conférence de presse, le dimanche 31 mai, la procureure est revenue sur les faits. Elle a notamment souligné que l'adolescente n'avait jamais fugué par le passé et qu'aucun élément n'orientait l'enquête vers une telle piste.

La magistrate a également annoncé la mise en place d’un périmètre de sécurité autour de la base de loisirs où le suspect a indiqué avoir déposé Lyhanna deux jours plus tôt, près de la rivière Gers.

Jour 4 : le suspect mis en examen

Après avoir été placé en garde à vue le samedi, Jérôme Barella a été mis en examen le lundi 1er mai pour «enlèvement et séquestration de mineure de moins de 15 ans», «les charges pesant contre lui à ce stade de la procédure apparaissant suffisantes».

«Présenté au magistrat instructeur peu avant 20h, le mis en cause, âgé de 41 ans, demeurant dans le Gers non loin de Fleurance, au casier judiciaire vierge, n’a pas souhaité s’exprimer devant le magistrat, ni répondre à d’éventuelles questions», a par ailleurs précisé le procureur d'Agen Olivier Naboulet dans un communiqué.

Jour 5 : la famille avait des doutes sur le suspect

Alors que l’enquête et les recherches continuent, de nouvelles informations sur les relations entre la famille de Lyhanna et le suspect sont révélées.

Les parents de Lyhanna ont notamment affirmé avoir arrêté «tout contact» avec Jérôme Barella, après avoir eu «quelques doutes» sur ses agissements lors d'une «soirée pyjama» à son domicile.

Sur le terrain, les efforts de recherche ont été accentués avec notamment le renfort d'un escadron de gendarmes mobiles, qui a porté à «170-180» le nombre de membres des forces de l'ordre mobilisés mardi.

Jour 6 : un suspect déjà visé par plusieurs plaintes

Au sixième jour des recherches, la procureure de la République d’Auch, Clémence Meyer, a tenu une nouvelle conférence de presse afin de revenir sur les différents éléments de l’enquête.

Elle a notamment évoqué les trois procédures qui visent le principal suspect. En effet, avant la disparition de Lyhanna, Jérôme Barella était déjà concerné par plusieurs plaintes, toutes pour viol.

La première a été déposée en 2022, par une petite fille de 10 ans, la deuxième en 2025, là-encore par une enfant de 10 ans et une dernière, beaucoup plus récente puisqu’elle a été déposée ce mercredi matin. Néanmoins, Clémence Meyer n’a pas été en mesure de donner plus d’informations.

Par ailleurs, la procureure a également révélé que le quadragénaire avait fait l’objet d’un licenciement pour comportement inapproprié au sein du lycée dans lequel il travaillait en 2021.

Enfin, Jérôme Barella aurait entretenu une relation avec une jeune fille de 17 ans en 2017. Une relation que cette dernière a qualifié de consentie, malgré une main courante déposée par sa mère.

Jour 7 : un corps retrouvé

Ce jeudi, alors que les recherches étaient toujours en cours, un corps a été retrouvé dans le département du Gers.

Selon une source proche du dossier, le corps a été découvert dans une usine agricole. Des identifications sont actuellement en cours et la famille de la jeune fille a été alertée.

En conférence de presse, ce jeudi après-midi, le procureur d'Agen, Olivier Naboulet, a indiqué que le corps retrouvé est celui d'un enfant «porteur de vêtements similaires» à ceux de Lyhanna.

Une autopsie sera pratiquée dans les prochaines heures, a-t-il également ajouté dans un communiqué.