Mégafeu dans l’Aude en 2025 : un agent de l'ONF présenté à des juges d'instruction

Le parquet de Montpellier a indiqué ce jeudi 4 juin qu'un agent de l'Office national des forêts (ONF) va être présenté devant des juges d'instruction dans le cadre de l'enquête visant à établir les causes du méga-feu des Corbières en 2025. Deux autres agents avaient également été placés en garde à vue ce mardi.

L’enquête rebondit près d'un an après le sinistre. Trois agents de l’Office national des forêts (ONF) ont été placés en garde à vue ce mardi dans le cadre des investigations sur le gigantesque feu qui a touché la Ribaute dans l’Aude en août 2025.

Ce jeudi 4 juin, l'un d'entre eux va être présenté pour un interrogatoire de première comparution devant des juges d'instruction de Montpellier. Les deux autres agents ont été «remis en liberté mercredi soir sans charge retenue à ce stade de la procédure», a indiqué le procureur de la République de Montpellier.

L’agent a «contesté son implication dans ces faits lors de sa garde à vue», a ajouté le procureur de la République.

Le conseil départemental de l’Aude a rappelé que cet incendie a été le plus destructeur en zone méditerranéenne depuis près de 50 ans avec 17.000 hectares ravagés par les flammes. Le feu s’était déclaré le 5 août 2025 dans le secteur de la Ribaute et s’était propagé dans le massif des Corbières.

Fixé le 8 août après l’intervention de plusieurs milliers de pompiers, il a fallu toutefois attendre le 28 août 2025 pour que le feu soit définitivement éteint. Le bilan humain faisait état d’un mort et vingt-cinq blessés, dont un grave et dix-neuf pompiers.