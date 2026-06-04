«A moto, ne soyez pas victime de votre passion» : la Sécurité routière lance une nouvelle campagne pour les motards (vidéo)

La Sécurité routière lancera ce vendredi 5 juin, sa nouvelle campagne de prévention à destination des motards. Dans un court-métrage, un père raconte son quotidien au volant pendant que son fils joue avec une moto miniature.

«J'adore la vitesse et en même temps, c'est le plus grand des dangers», déclare Julien dans le dernier film de prévention pour les motards signé par la Sécurité routière. Dans ce court-métrage réalisé par Alban Teurlay et Thierry Demaizière (Allons enfants, Cœur sanglant, Relève) qui sera diffusé dès ce vendredi 5 juin, ce conducteur de deux roues raconte l’accident qu’il a vécu ainsi que sa passion pour ces véhicules.

Dans cette vidéo apparaît également un jeune garçon, le fils de Julien qui s'amuse avec une moto miniature. «Le jour où je verrai mon fils partir sur sa première moto, je lui dirai : “pense à rentrer”», a expliqué son père.

En 2025, 691 usagers de deux-roues motorisés, dont 575 motocyclistes et 116 cyclomotoristes, sont décédés et 5.100 ont été blessés grièvement, selon les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).

«Des usagers expérimentés»

«Le facteur vitesse est présent dans 54 % des cas, pour le conducteur d'une moto lourde présumé responsable d'un accident mortel», est-il indiqué dans le communiqué des autorités.

«Les motards qui meurent sur la route ne sont pas, pour la plupart, des novices. Au contraire: 72% sont des usagers expérimentés, sur moto lourde, qui décèdent lors d'un trajet de loisir», a poursuivi la Sécurité routière. Des chiffres qui se confirment par le récit de Julien dans la campagne. «J'ai peur de ce désir de vitesse», a avoué Julien qui ne se voit pourtant pas «renoncer à cette passion» de la moto.

«Cette campagne rappelle une réalité essentielle : aucun équipement n'est superflu, aucune règle n'est facultative, aucune imprudence n'est sans conséquence. Faire les bons choix sur la route, c'est se protéger soi-même, et aussi préserver ceux qui nous attendent», a donc rappelé Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté.

Cette campagne sera déclinée en deux formats, une version courte de 35 secondes «notamment autour des grands événements moto et de la Coupe du monde de football, et une version longue de 1 minute 50 diffusée sur les plates-formes digitales et les réseaux sociaux».