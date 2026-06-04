Nantes : un homme tué par balles ce jeudi, le quatrième en un mois

Un homme a été tué par balles ce jeudi dans un quartier sensible de Nantes (Loire-Atlantique), a-t-on appris de source policière. Il s'agit du quatrième décès par arme à feu recensé dans la ville en un peu plus d’un mois.

Un quatrième décès en à peine plus d'un mois. Un jeune homme âgé de 18 ans a été tué par balles jeudi 4 juin dans le quartier sensible de La Bottière, à Nantes, a appris CNEWS de source policière.

Les faits se sont produits, vers 12h30, lorsque plusieurs tirs d’arme à feu ont été signalés dans ce quartier.

Alertés par des riverains, les policiers se sont rendus sur place et ont découvert le corps sans vie de la victime, touché par balle.

4 suspects en fuite

Selon nos informations, quatre suspects étaient en fuite vers 15h. Les tirs ont été effectués par des individus circulant à bord de motos, avec deux personnes sur chacune d'elles. Une arme lourde aurait été utilisée.

La piste d'un règlement de comptes est privilégiée, sans qu'un lien formel avec le narcotrafic soit dans l'immédiat avéré. Une enquête a été ouverte.

Sur ses réseaux sociaux, Johanna Rolland a rapidement réagi après cette fusillade. La maire PS de Nantes a adressé son soutien aux policiers engagés sur le terrain ainsi qu'aux habitants du quartier.

© Johanna_Rolland / Instagram

Il s’agit du quatrième homicide par arme à feu recensé à Nantes depuis la fin du mois d’avril.