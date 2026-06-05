

Sébastien Lecornu s'est dit vendredi "choqué" à son tour par les dysfonctionnements rapportés autour de l'enlèvement dans le Gers de la jeune Lyhanna, et il a demandé les premières conclusions de l'enquête administrative lui soient remises "sous 15 jours", a indiqué Matignon.

Le Premier ministre qui a réuni les ministres de la Justice, de l'Intérieur, et des Comptes publics s'est dit "particulièrement choqué par cette affaire" et tous ont convenu que l'État devait "savoir si tous les signaux d'alerte ont été pris en compte à temps, si toutes les procédures ont fonctionné".

En conséquence, le chef du gouvernement a demandé que "les premières conclusions" de l'enquête administrative, confiée à l'Inspection générale de la justice et à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, "lui soient remises sous 15 jours".