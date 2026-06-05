«En ce jour, il n’y a plus aucun doute sur la découverte du corps de Lyhanna. Ses parents sont plongés dans le drame de la perte d’un enfant. Ils seront présents lors de la marche blanche prévue dimanche prochain à Fleurance et remercient le Maire de Fleurance de son initiative. Ils invitent l’ensemble des Maires présents à leurs côtés depuis le début des recherches de bien vouloir les accompagner pendant ce moment de recueillement, aucune autre présence politique n’est souhaitée. Aucun autre commentaire ne sera fait», peut-on lire dans un communiqué de presse de l'avocat des parents de la jeune fille.
"L'institution judiciaire n'a pas su protéger" Lyhanna, a déploré vendredi Gérald Darmanin, qui "au nom de la Justice, comme ministre", a "présenté (ses) excuses" à la famille de la victime et "aux Français qui sont légitimement choqués, terrifiés de voir de telles défaillances". "J'en tirerai toutes les conséquences", a ajouté le garde des Sceaux lors d'un entretien sur TF1, en estimant qu'"on a failli dans le suivi des plaintes" déposées contre le principal suspect dans les dernières années, déjà soupçonné de violences sexuelles sur des mineures. L'autopsie a déterminé que le corps retrouvé jeudi soir dans un site agricole du Gers est bien celui de Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue le 29 mai à Fleurance, avait annoncé le procureur d'Agen en fin d'après-midi.
"Je suis furieux de cette situation" quant aux dysfonctionnements de la justice dans l'affaire Lyhanna, a dénoncé vendredi Gérald Darmanin, faisant valoir "un immense échec" dans le traitement pénal du suspect, déjà mis en cause à plusieurs reprises avant la mort de la fillette de 11 ans. "Je m'en veux personnellement parce que je suis père de famille", "un citoyen comme tous les autres", "je ne réfléchis pas comme un comptable", "je réfléchis parce que j'ai du cœur et que je vois la souffrance de cette famille atroce", a ajouté le garde des Sceaux lors d'un entretien sur TF1.
Dans son communiqué publié ce vendredi 5 juin, le procureur d'Agen, Olivier Naboulet a requalifié l'enquête en enlèvement, séquestration et meurtre d’une mineure de moins de 15 ans.
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Le ministère de la Justice a déposé plainte vendredi après des menaces contre la procureure d'Auch, pointée pour de supposés manquements dans l'affaire de la disparition de Lyhanna, 11 ans, a indiqué la Chancellerie. Le garde des Sceaux Gérald Darmanin a par ailleurs fait savoir qu'il proposerait des sanctions contre des magistrats si des carences étaient mises en évidence dans le traitement pénal du principal suspect, qui avait fait l'objet de quatre plaintes précédentes sans jamais avoir été placé en garde à vue.
Une marche blanche en hommage à Lyhanna aura lieu dimanche à 15h00 à Fleurance
«La CNPG et la CNPR soulignent en outre avoir appelé sans relâche l’attention des ministres de la justice, depuis plusieurs années, sur les difficultés de traitement des enquêtes préliminaires par les services d’enquête. Les parquets sont eux-mêmes tributaires de la capacité d’investiguer et de rendre compte des services de police et de gendarmerie qui font face à ces stocks de dossiers et à des délais de traitement alarmants malgré tout l’engagement des enquêteurs», ont déclaré les Conférences des procureurs généraux et des procureurs de la République dans un communiqué de presse.
Sébastien Lecornu s'est dit vendredi "choqué" à son tour par les dysfonctionnements rapportés autour de l'enlèvement dans le Gers de la jeune Lyhanna, et il a demandé les premières conclusions de l'enquête administrative lui soient remises "sous 15 jours", a indiqué Matignon.
Le Premier ministre qui a réuni les ministres de la Justice, de l'Intérieur, et des Comptes publics s'est dit "particulièrement choqué par cette affaire" et tous ont convenu que l'État devait "savoir si tous les signaux d'alerte ont été pris en compte à temps, si toutes les procédures ont fonctionné".
En conséquence, le chef du gouvernement a demandé que "les premières conclusions" de l'enquête administrative, confiée à l'Inspection générale de la justice et à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, "lui soient remises sous 15 jours".
Ce soir, sur TF1, je reviendrai sur les dysfonctionnements accablants et inacceptables des services de l’Etat. Notre devoir est de protéger les enfants en priorité absolue comme je l’ai déjà demandé dès mon arrivée au ministère de la justice.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 5, 2026
La circulaire pénale priorisant les enfants victimes n'a pas été "appliquée par la procureure d'Auch" dans le traitement de plaintes visant Jérôme B., le suspect dans l'enquête sur la mort de Lyhanna, a déploré vendredi une source gouvernementale auprès de l'AFP.
"Il est nécessaire de poursuivre votre mobilisation concernant les faits commis au préjudice des enfants : les violences physiques ou sexuelles doivent faire l'objet d'une vigilance particulière et d'un traitement prioritaire", explicitait notamment cette circulaire pénale, signée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin et diffusée en janvier dernier.
L’horreur subie par la petite Lyhanna nous révolte ! Comment ce suspect, visé par des plaintes pour viols sur mineurs, a-t-il pu rester sans surveillance et sans audition pendant 9 mois ?
La politique de sécurité se trompe de cible. Femmes et enfants sont des personnes menacées…
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 5, 2026
Plus d'informations à venir...
Emmanuel Macron, sur la disparition de Lyhanna : «Comme vous je suis choqué par ce qui s'est passé et par ce qu'on entend»
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— CNEWS (@CNEWS) June 5, 2026
Emmanuel Macron a jugé vendredi qu'il y avait eu un "dysfonctionnement" qui est "inacceptable" dans l'affaire Lyhanna, estimant que "ce n'est pas une question de moyens" mais de "responsabilités" qui devront être établies par les enquêtes administratives.
"Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement (...) et c'est inacceptable", a déclaré le chef de l'Etat depuis le Monténégro pour un sommet entre l'UE et les pays des Balkans, qui ne veut "entendre aucun argument de moyens dans cette affaire".
Gérald Darmanin convoque tous les procureurs généraux à une réunion de travail à la Chancellerie lundi matin, a annoncé vendredi l'entourage du garde des Sceaux, qui vient d'arriver à Matignon pour évoquer les failles judiciaires dans l'affaire de Lyhanna.
La réunion débutera à 8h30, selon cette source. Les critiques fusent de toutes parts sur les dysfonctionnements dans cette affaire, au lendemain de la découverte dans le Gers d'un corps étant probablement celui de la collégienne de 11 ans disparue depuis le 29 mai.
Des millions de Français partagent la douleur de la famille de Lyhanna, qui en plus de l’indicible chagrin de la perte de leur enfant, ont appris qu’elle aurait pu, qu’elle aurait dû être évitée.
La sécurité de nos enfants doit vraiment redevenir la priorité.
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 5, 2026
Jérôme B, le principal suspect dans la disparition de Lyhanna, avait travaillé dans l'exploitation agricole dans laquelle a été retrouvé le corps jeudi 4 juin, selon un responsable agricole gersois.
Une autopsie doit confirmer qu'il s'agit de celui de la collégienne de 11 ans disparue le 29 mai dernier.
Sébastien Lecornu réunira ce vendredi, à partir de 10h30, les ministres de l'Intérieur et de la Justice «pour un point de situation dans l'affaire Lyhanna», a annoncé Matignon jeudi 4 juin.
Un corps, «porteur de vêtements similaires» à ceux de l'enfant enlevée dans le Gers a été retrouvé jeudi, selon le parquet, alors que le fonctionnement de la justice est mis en cause dans cette affaire.
Le principal suspect, un homme de 41 ans, père de deux enfants, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il avait été visé par plusieurs signalements et plaintes depuis 2017, notamment pour viol sur mineur.
Le gouvernement a ordonné une enquête administrative, alors que Gérald Darmanin s'est dit «terrifié» par un tel «dysfonctionnement» de l'institution judiciaire.