La circulaire pénale priorisant les enfants victimes n'a pas été «appliquée par la procureure d'Auch» dans le traitement de plaintes visant Jérôme B.

La circulaire pénale priorisant les enfants victimes n'a pas été "appliquée par la procureure d'Auch" dans le traitement de plaintes visant Jérôme B., le suspect dans l'enquête sur la mort de Lyhanna, a déploré vendredi une source gouvernementale auprès de l'AFP.

"Il est nécessaire de poursuivre votre mobilisation concernant les faits commis au préjudice des enfants : les violences physiques ou sexuelles doivent faire l'objet d'une vigilance particulière et d'un traitement prioritaire", explicitait notamment cette circulaire pénale, signée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin et diffusée en janvier dernier.