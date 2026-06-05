Ce soir, sur TF1, je reviendrai sur les dysfonctionnements accablants et inacceptables des services de l’Etat. Notre devoir est de protéger les enfants en priorité absolue comme je l’ai déjà demandé dès mon arrivée au ministère de la justice.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) June 5, 2026
La circulaire pénale priorisant les enfants victimes n'a pas été "appliquée par la procureure d'Auch" dans le traitement de plaintes visant Jérôme B., le suspect dans l'enquête sur la mort de Lyhanna, a déploré vendredi une source gouvernementale auprès de l'AFP.
"Il est nécessaire de poursuivre votre mobilisation concernant les faits commis au préjudice des enfants : les violences physiques ou sexuelles doivent faire l'objet d'une vigilance particulière et d'un traitement prioritaire", explicitait notamment cette circulaire pénale, signée par le garde des Sceaux Gérald Darmanin et diffusée en janvier dernier.
L’horreur subie par la petite Lyhanna nous révolte ! Comment ce suspect, visé par des plaintes pour viols sur mineurs, a-t-il pu rester sans surveillance et sans audition pendant 9 mois ?
La politique de sécurité se trompe de cible. Femmes et enfants sont des personnes menacées…
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) June 5, 2026
Plus d'informations à venir...
Emmanuel Macron, sur la disparition de Lyhanna : «Comme vous je suis choqué par ce qui s'est passé et par ce qu'on entend»
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— CNEWS (@CNEWS) June 5, 2026
Emmanuel Macron a jugé vendredi qu'il y avait eu un "dysfonctionnement" qui est "inacceptable" dans l'affaire Lyhanna, estimant que "ce n'est pas une question de moyens" mais de "responsabilités" qui devront être établies par les enquêtes administratives.
"Il est clair qu'il y a un dysfonctionnement (...) et c'est inacceptable", a déclaré le chef de l'Etat depuis le Monténégro pour un sommet entre l'UE et les pays des Balkans, qui ne veut "entendre aucun argument de moyens dans cette affaire".
Gérald Darmanin convoque tous les procureurs généraux à une réunion de travail à la Chancellerie lundi matin, a annoncé vendredi l'entourage du garde des Sceaux, qui vient d'arriver à Matignon pour évoquer les failles judiciaires dans l'affaire de Lyhanna.
La réunion débutera à 8h30, selon cette source. Les critiques fusent de toutes parts sur les dysfonctionnements dans cette affaire, au lendemain de la découverte dans le Gers d'un corps étant probablement celui de la collégienne de 11 ans disparue depuis le 29 mai.
Des millions de Français partagent la douleur de la famille de Lyhanna, qui en plus de l’indicible chagrin de la perte de leur enfant, ont appris qu’elle aurait pu, qu’elle aurait dû être évitée.
La sécurité de nos enfants doit vraiment redevenir la priorité.
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) June 5, 2026
Jérôme B, le principal suspect dans la disparition de Lyhanna, avait travaillé dans l'exploitation agricole dans laquelle a été retrouvé le corps jeudi 4 juin, selon un responsable agricole gersois.
Une autopsie doit confirmer qu'il s'agit de celui de la collégienne de 11 ans disparue le 29 mai dernier.
Sébastien Lecornu réunira ce vendredi, à partir de 10h30, les ministres de l'Intérieur et de la Justice «pour un point de situation dans l'affaire Lyhanna», a annoncé Matignon jeudi 4 juin.
Un corps, «porteur de vêtements similaires» à ceux de l'enfant enlevée dans le Gers a été retrouvé jeudi, selon le parquet, alors que le fonctionnement de la justice est mis en cause dans cette affaire.
Le principal suspect, un homme de 41 ans, père de deux enfants, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il avait été visé par plusieurs signalements et plaintes depuis 2017, notamment pour viol sur mineur.
Le gouvernement a ordonné une enquête administrative, alors que Gérald Darmanin s'est dit «terrifié» par un tel «dysfonctionnement» de l'institution judiciaire.