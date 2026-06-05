Disparition de Lyhanna : «La justice a failli à la protection de l'enfance, et c'est quelque chose que l'on voit régulièrement», déplore cette avocate

«La justice a failli à la protection de l'enfance, et c'est quelque chose que l'on voit régulièrement», a déploré Isabelle Steyer, avocate spécialiste des violences faites aux femmes et aux enfants, ce vendredi sur CNEWS, en réaction à la disparition de la petite Lyhanna, alors que le principal suspect a fait l'objet de plusieurs plaintes dans des affaires similaires par le passé sans être véritablement inquiété.