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Disparition de Lyhanna : «La justice a failli à la protection de l'enfance, et c'est quelque chose que l'on voit régulièrement», déplore cette avocate

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

«La justice a failli à la protection de l'enfance, et c'est quelque chose que l'on voit régulièrement», a déploré Isabelle Steyer, avocate spécialiste des violences faites aux femmes et aux enfants, ce vendredi sur CNEWS, en réaction à la disparition de la petite Lyhanna, alors que le principal suspect a fait l'objet de plusieurs plaintes dans des affaires similaires par le passé sans être véritablement inquiété.

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