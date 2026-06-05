Sébastien Lecornu réunit ec vendredi les ministres de l'Intérieur et de la Justice

Sébastien Lecornu réunira vendredi les ministres de l'Intérieur et de la Justice «pour un point de situation dans l'affaire Lyhanna», a annoncé Matignon jeudi 4 juin.

Un corps, «porteur de vêtements similaires» à ceux de l'enfant enlevée dans le Gers a été retrouvé jeudi, selon le parquet, alors que le fonctionnement de la justice est mis en cause dans cette affaire.

Le principal suspect, un homme de 41 ans, père de deux enfants, a été mis en examen et placé en détention provisoire. Il avait été visé par plusieurs signalements et plaintes depuis 2017, notamment pour viol sur mineur.

Le gouvernement a ordonné une enquête administrative, alors que Gérald Darmanin s'est dit «terrifié» par un tel «dysfonctionnement» de l'institution judiciaire.