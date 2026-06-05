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Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Deux départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour un risque de vents violents ce samedi 6 juin. Voici lesquels. 

Prudence. Pour la journée de ce samedi, Météo-France a classé deux départements en vigilance jaune «vents violents». 

Les départements concernés sont donc la Manche et le Finistère, dans le nord-ouest de la France

Il s’agit par ailleurs de la seule vigilance mise en place par le service de météorologie pour ce 6 juin. 

©Météo-France

Selon ses prévisions, la vigilance sera effective dès minuit, et ce jusqu’aux alentours de 18h. 

Météo-France appelle les habitants des départements concernés à faire preuve de prudence.

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Vous pouvez retrouver toutes les dernières informations concernant les vigilances météorologiques ici

 

Météovigilance météovents violents

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