Vents violents : voici les 2 départements placés en vigilance jaune ce samedi

Deux départements ont été placés en vigilance jaune par Météo-France pour un risque de vents violents ce samedi 6 juin. Voici lesquels.

Prudence. Pour la journée de ce samedi, Météo-France a classé deux départements en vigilance jaune «vents violents».

Les départements concernés sont donc la Manche et le Finistère, dans le nord-ouest de la France.

Il s’agit par ailleurs de la seule vigilance mise en place par le service de météorologie pour ce 6 juin.

©Météo-France

Selon ses prévisions, la vigilance sera effective dès minuit, et ce jusqu’aux alentours de 18h.

Météo-France appelle les habitants des départements concernés à faire preuve de prudence.

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