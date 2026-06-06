Clermont-Ferrand : un homme mis en examen après la mort d’un jeune de 18 ans par balle

Un homme de 22 ans a été mis en examen pour meurtre samedi, dans l’enquête sur la mort d’un jeune homme de 18 ans tué par balle fin mai à Cournon-d’Auvergne, près de Clermont-Ferrand, a annoncé le parquet.

Mis en examen pour meurtre. Ce samedi 6 juin, un homme de 22 ans a été mis en examen pour meurtre dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un jeune de 18 ans tué par balle le 22 mai dernier à Cournon-d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand, a annoncé le procureur de la République Eric Serfass.

Le suspect, interpellé jeudi dans la région de Marseille, a été placé en détention dans l'attente du débat contradictoire sur sa détention provisoire. Né à Clermont-Ferrand, il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations, selon le parquet.

Un pistolet et des douilles ce calibre 9 mm retrouvés sur place

Les faits se sont produits le 22 mai peu avant 4h30. Alertés par des habitants ayant entendu des coups de feu, les policiers avaient découvert un jeune homme de 18 ans gisant au sol dans une rue du centre-ville de Cournon-d'Auvergne, atteint d'une balle dans la tête.

Malgré les tentatives de réanimation, la victime est décédée de ses blessures. Elle était connue de la justice. Sur les lieux, les enquêteurs ont retrouvé un pistolet automatique ainsi que quatre douilles de calibre 9 mm.

«Le contexte de ces faits reste encore à établir», a souligné le procureur dans un communiqué. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances exactes de l'homicide et d'identifier, le cas échéant, d'autres auteurs ou complices.

Depuis 2025, Clermont-Ferrand connaît une recrudescence des violences liées au narcotrafic, marquée par plusieurs règlements de comptes parfois mortels. À ce stade toutefois, aucun élément ne permet d'établir un lien entre cette affaire et ce contexte.